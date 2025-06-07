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На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото)

Субота 07 червня 2025 00:45
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На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото) Ястремська, Білодід та Костюк на вечірці в Монако (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська гучно відсвяткувала день народження в одному з ресторанів Монте-Карло в Монако. Серед присутніх на святі були зірки спорту - дзюдоїстка, олімпійська призерка Дар’я Білодід та молода тенісистка Марта Костюк.

Дівчата вразили мережу своїми святковими образами. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram Білодід.

"Спортивна банда зібралась на Дня народженні у прекрасної Даяни Ястремської. В останній раз бачились таким складом на Олімпіаді в Парижі", - підписала кадри дзюдоїстка.

Вона опублікувала два фото. Спортивне тріо постає в розкішних вечірніх сукнях, демонструючи свої довгі ніжки.

На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото)Українські спортсменки в Монте-Карло (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дар'я обрала для вечора блискучу чорну мінісукню з декольте та ефектними плечима. Марта запалювала у маленькій чорній сукні.

А от іменинниця вражала всіх на святі напівпрозорою сріблястою сукнею з високим розрізом до стегна.

На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото)Костюк, Ястремська і Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ястремська насолоджувалася вечором в компанії близьких та друзів та навіть показалася в обіймах з таємничим чоловіком.

Завершилося свято традиційним задмухуванням свічок на торті.

Як проходив день народження Ястремської (скриншоти)

Як відреагували в мережі

Підписники із захватом відреагували на стильні образи дівчат, не стримуючи емоцій від їхньої краси.

  • "Дівчата, всі вогонь. А ці ноги..."
  • "Оце ноги, я розумію".
  • "Красуні".
  • Українські красуні. Гордість нації".
  • "Чарівні україночки".
  • "Можна вже закривати інстаграм, бо чогось красивішого вже точно більше не побачу".
  • "Оце ніжки. На трьох 6 метрів".
  • "Марта, Даяна, Дарія, найкращі наші красуні й розумниці, ви неймовірні, неперевершені жінки та спортсменки. Українські красуні, як завжди, на висоті, гордість, пишаємося вами усі завжди".
  • "Подивіться на ці неймовірні ніжки".

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