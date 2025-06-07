На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото)
Відома українська тенісистка Даяна Ястремська гучно відсвяткувала день народження в одному з ресторанів Монте-Карло в Монако. Серед присутніх на святі були зірки спорту - дзюдоїстка, олімпійська призерка Дар’я Білодід та молода тенісистка Марта Костюк.
Дівчата вразили мережу своїми святковими образами. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram Білодід.
"Спортивна банда зібралась на Дня народженні у прекрасної Даяни Ястремської. В останній раз бачились таким складом на Олімпіаді в Парижі", - підписала кадри дзюдоїстка.
Вона опублікувала два фото. Спортивне тріо постає в розкішних вечірніх сукнях, демонструючи свої довгі ніжки.
Українські спортсменки в Монте-Карло (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Дар'я обрала для вечора блискучу чорну мінісукню з декольте та ефектними плечима. Марта запалювала у маленькій чорній сукні.
А от іменинниця вражала всіх на святі напівпрозорою сріблястою сукнею з високим розрізом до стегна.
Костюк, Ястремська і Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Ястремська насолоджувалася вечором в компанії близьких та друзів та навіть показалася в обіймах з таємничим чоловіком.
Завершилося свято традиційним задмухуванням свічок на торті.
Як відреагували в мережі
Підписники із захватом відреагували на стильні образи дівчат, не стримуючи емоцій від їхньої краси.
- "Дівчата, всі вогонь. А ці ноги..."
- "Оце ноги, я розумію".
- "Красуні".
- Українські красуні. Гордість нації".
- "Чарівні україночки".
- "Можна вже закривати інстаграм, бо чогось красивішого вже точно більше не побачу".
- "Оце ніжки. На трьох 6 метрів".
- "Марта, Даяна, Дарія, найкращі наші красуні й розумниці, ви неймовірні, неперевершені жінки та спортсменки. Українські красуні, як завжди, на висоті, гордість, пишаємося вами усі завжди".
- "Подивіться на ці неймовірні ніжки".
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