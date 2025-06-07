На дні народженні Ястремської: українські спортсменки запалили в Монако (фото)

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська гучно відсвяткувала день народження в одному з ресторанів Монте-Карло в Монако. Серед присутніх на святі були зірки спорту - дзюдоїстка, олімпійська призерка Дар’я Білодід та молода тенісистка Марта Костюк.

Дівчата вразили мережу своїми святковими образами. Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільний допис в Instagram Білодід.

"Спортивна банда зібралась на Дня народженні у прекрасної Даяни Ястремської. В останній раз бачились таким складом на Олімпіаді в Парижі", - підписала кадри дзюдоїстка.

Вона опублікувала два фото. Спортивне тріо постає в розкішних вечірніх сукнях, демонструючи свої довгі ніжки.

Українські спортсменки в Монте-Карло (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дар'я обрала для вечора блискучу чорну мінісукню з декольте та ефектними плечима. Марта запалювала у маленькій чорній сукні.

А от іменинниця вражала всіх на святі напівпрозорою сріблястою сукнею з високим розрізом до стегна.

Костюк, Ястремська і Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ястремська насолоджувалася вечором в компанії близьких та друзів та навіть показалася в обіймах з таємничим чоловіком.

Завершилося свято традиційним задмухуванням свічок на торті.

Як проходив день народження Ястремської (скриншоти)

Як відреагували в мережі

Підписники із захватом відреагували на стильні образи дівчат, не стримуючи емоцій від їхньої краси.