На дне рождении Ястремской: украинские спортсменки зажгли в Монако (фото)

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская громко отпраздновала день рождения в одном из ресторанов Монте-Карло в Монако. Среди присутствующих на празднике были звезды спорта - дзюдоистка, олимпийская призерка Дарья Билодид и молодая теннисистка Марта Костюк.

Девушки поразили сеть своими праздничными образами. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное сообщение в Instagram Билодид.

"Спортивная банда собралась на Дне рождения у прекрасной Даяны Ястремской. В последний раз виделись таким составом на Олимпиаде в Париже", - подписала кадры дзюдоистка.

Она опубликовала два фото. Спортивное трио предстает в роскошных вечерних платьях, демонстрируя свои длинные ножки.

Украинские спортсменки в Монте-Карло (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Дарья выбрала для вечера блестящее черное мини-платье с декольте и эффектными плечами. Марта зажигала в маленьком черном платье.

А вот именинница поражала всех на празднике полупрозрачным серебристым платьем с высоким разрезом до бедра.

Костюк, Ястремская и Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ястремская наслаждалась вечером в компании близких и друзей и даже показалась в объятиях с таинственным мужчиной.

Завершился праздник традиционным задуванием свечей на торте.

Как проходил день рождения Ястремской (скриншоты)

Как отреагировали в сети

Подписчики с восторгом отреагировали на стильные образы девушек, не сдерживая эмоций от их красотой.