На дне рождении Ястремской: украинские спортсменки зажгли в Монако (фото)
Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская громко отпраздновала день рождения в одном из ресторанов Монте-Карло в Монако. Среди присутствующих на празднике были звезды спорта - дзюдоистка, олимпийская призерка Дарья Билодид и молодая теннисистка Марта Костюк.
Девушки поразили сеть своими праздничными образами. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное сообщение в Instagram Билодид.
"Спортивная банда собралась на Дне рождения у прекрасной Даяны Ястремской. В последний раз виделись таким составом на Олимпиаде в Париже", - подписала кадры дзюдоистка.
Она опубликовала два фото. Спортивное трио предстает в роскошных вечерних платьях, демонстрируя свои длинные ножки.
Украинские спортсменки в Монте-Карло (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Дарья выбрала для вечера блестящее черное мини-платье с декольте и эффектными плечами. Марта зажигала в маленьком черном платье.
А вот именинница поражала всех на празднике полупрозрачным серебристым платьем с высоким разрезом до бедра.
Костюк, Ястремская и Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Ястремская наслаждалась вечером в компании близких и друзей и даже показалась в объятиях с таинственным мужчиной.
Завершился праздник традиционным задуванием свечей на торте.
Как отреагировали в сети
Подписчики с восторгом отреагировали на стильные образы девушек, не сдерживая эмоций от их красотой.
- "Девушки, все огонь. А эти ноги..."
- "Вот это ноги, я понимаю".
- "Красавицы".
- Украинские красавицы. Гордость нации".
- "Очаровательные украиночки".
- "Можно уже закрывать инстаграм, потому что чего-то красивее уже точно больше не увижу".
- "Вот это ножки. На троих 6 метров".
- "Марта, Даяна, Дарья, лучшие наши красавицы и умницы, вы невероятные, непревзойденные женщины и спортсменки. Украинские красавицы, как всегда, на высоте, гордость, гордимся вами все всегда".
- "Посмотрите на эти невероятные ножки".
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