Дні ангела у травні 2023: як назвати дитину, щоб привернути до неї щастя

Дні ангела в травні 2023

1 травня - Антон, Василь, Віктор, Єфим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.

2 травня - Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Матрона.

3 травня - Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

4 травня - Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.

5 травня - Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

6 травня - Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

7 травня - Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.

8 травня - Василь, Марк, Сергій, Ніка.

9 травня - Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.

10 травня - Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

11 травня - Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

12 травня - Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

13 травня - Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

14 травня - Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

15 травня - Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

16 травня - Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

17 травня - Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

18 травня - Адріан, Яків, Аріна, Ірина.

19 травня - Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

20 травня - Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.

21 травня - Адріан, Арсеній, Іван, Ян.

22 травня - Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

23 травня - Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

24 травня - Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

25 травня - Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

26 травня - Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.

27 травня - Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

28 травня - Дмитро, Гнат, Анастасія.

29 травня - Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.

30 травня - Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

31 травня - Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна, Юлія.

Історія святкування іменин

Іменини - це свято певної особи, що відзначається в день пам'яті християнського святого, чиє ім'я вона має. Інша назва іменин - це народини, день народження. Раніше траплялося слово "річниця", проте зараз воно набуло іншого контексту.

Іменини вважались важливішим святом, ніж сам день народження. Цікаво, що часто ці дні збігалися, адже новонароджену дитину називали на честь того святого, чию пам'ять вшановують цього дня.

Давали ім'я в той день, коли немовля охрещували. Пізніше, особливо в містах, дітей стали називати іменами, які подобаються, або іменами на честь родичів.