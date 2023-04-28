Дни ангела в мае 2023: как назвать ребенка, чтобы привлечь к нему счастье

В скором времени начнется последний месяц весны - май. Его календарь содержит множество государственных и церковных праздников. Кроме памятных дат, конечно, нельзя обойти дни ангела, также прописанные в календаре.
Кто и когда будет отмечать именины в мае 2023 года - читайте ниже в материале Styler.
Именины - это праздник определенного лица, который отмечается в день памяти христианского святого, чье у него имя. Другое название именин - это народины, день рождения. Ранее случалось слово "годовщина", однако сейчас оно приобрело другой контекст.
Именины считались праздником важнее, чем сам день рождения. Интересно, что часто эти дни совпадали, ведь новорожденного ребенка называли в честь того святого, память которого чтят в этот день.
Давали имя в тот день, когда младенца окрестили. Позже, особенно в городах, детей стали называть нравящимися именами или именами в честь родственников.