Дни ангела в мае 2023: как назвать ребенка, чтобы привлечь к нему счастье

Дни ангела в мае 2023

1 мая - Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

2 мая - Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрона.

3 мая - Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

4 мая - Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

5 мая - Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

6 мая - Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

7 мая - Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

8 мая - Василий, Марк, Сергей, Ника.

9 мая - Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

10 мая - Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

11 мая - Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

12 мая - Арсений, Артем, Богдан, Василий.

13 мая - Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

14 мая - Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

15 мая - Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

16 мая - Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

17 мая - Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

18 мая - Адриан, Яков, Арина, Ирина.

19 мая - Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

20 мая - Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

21 мая - Адриан, Арсений, Иван, Ян.

22 мая - Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

23 мая - Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

24 мая - Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

25 мая - Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

26 мая - Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

27 мая - Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

28 мая - Дмитрий, Игнат, Анастасия.

29 мая - Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

30 мая - Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

31 мая - Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина, Юлия.

История празднования именин

Именины - это праздник определенного лица, который отмечается в день памяти христианского святого, чье у него имя. Другое название именин - это народины, день рождения. Ранее случалось слово "годовщина", однако сейчас оно приобрело другой контекст.

Именины считались праздником важнее, чем сам день рождения. Интересно, что часто эти дни совпадали, ведь новорожденного ребенка называли в честь того святого, память которого чтят в этот день.

Давали имя в тот день, когда младенца окрестили. Позже, особенно в городах, детей стали называть нравящимися именами или именами в честь родственников.