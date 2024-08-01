Дні ангела у серпні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Четвер 01 серпня 2024 10:00
Дні ангела у серпні 2024 (фото: freepik.com)
Іменини - це особливий день, коли ми вшановуємо святого покровителя людини. У серпні багато імен святкують свої іменини, тож не забудьте підготувати щирі та теплі побажання для своїх рідних і близьких, щоб цей день став ще більш значущим і радісним.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у серпні за новим і старим календарем.
Іменини у липні 2024 за новим стилем
1 серпня: Дмитро, Олександр, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія
2 серпня: Іван, Роман, Василь, Кирило, Платон, Степан, Тарас, Федір
3 серпня: Антон, В’ячеслав, Микола, Іван, Кузьма
4 серпня: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Олексій, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Ірина, Дарина
5 серпня: Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина
6 серпня: Лев, Спас
7 серпня: Василь, Дмитро, Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Іван, Михайло, Петро
8 серпня: Микола, Федір, Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей
9 серпня: Антон, Григорій, Дмитро, Олексій, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Марія, Маргарита, Ірина
10 серпня: Роман, В'ячеслав, Афанасій
11 серпня: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія
12 серпня: Олександр, Олексій, В'ячеслав, Василь, Антон, Аркадій, Герман, Дмитро, Юхим, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Іван, Ілля, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків
13 серпня: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія
14 серпня: Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Аркадій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва
15 серпня: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія
16 серпня: Іван, Степан, Олександр, Яків, Ганна
17 серпня: Олексій, Дмитро, Павло, Ілля, Мирон, Уляна
18 серпня: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна
19 серпня: Андрій, Тимофій Микола
20 серпня: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір
21 серпня: Павло, Олександр, Марфа
22 серпня: Олександр, Олексій, Василь, Гаврило, Іван, Опанас, Макар, Михайло, Федір, Аріадна
23 серпня: Іван, Микола, Єфрем, Павло
24 серпня: Георгій, Арсеній, Петро
25 серпня: Іван, Володимир, Мойсей
26 серпня: Георгій, Петро, Віктор, Дмитро, Адріан, Наталія, Марія
27 серпня: Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Володимир, Степан, Анфіса
28 серпня: Василь, Сергій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Георгій, Павло, Федір, Ганна
29 серпня: Іван
30 серпня: Арсеній, Опанас, Олександр, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Павло, Петро, Федір, Леонід, Макар, Яків, Єлизавета
31 серпня: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло. Дні ангела у червні 2024 року за старим стилем
1 серпня: Дмитро, Роман, Степан, Григорій, Митрофан, Тихон, Євгенія
2 серпня: Георгій, Олександр, Олексій, Панас, Іван, Ілля, Сергій, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Тихон, Федір, Юхим
3 серпня: Іван, Петро, Роман, Георгій, Євген, Семен, Федір, Ганна
4 серпня: Олексій, Михайло, Корнилій, Марія
5 серпня: Андрій, Михайло, Віталій, Федір, Трохим, Ганна
6 серпня: Борис, Гліб, Давид, Анатолій, Афанасій, Іларіон, Іван, Микола, Роман, Христина
7 серпня: Макар, Микола, Олександр, Ганна, Іраїда
8 серпня: Сергій, Федір, Ігнатій, Мойсей, Параска
9 серпня: Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Герман, Наум, Микола, Платон, Анфіса
10 серпня: Василь, Мойсей, Сергій, Юліан, Никанор, Микола, Юхим, Іван, Павло, Прохор, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена
11 серпня: Анатолій, Веніамін, Олександр, Олексій, Костянтин, Кузьма, Микола, Роман, Михайло, Серафима
12 серпня: Анатолій, Валентин, Іван, Максим, Герман, Павло, Ангеліна, Агнія
13 серпня: Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Юрій, Костянтин, Максим, Микола, Євдоким, Іван, Йосип Сергій, Степан, Ганна, Єлизавета
14 серпня: Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія
15 серпня: Василь, Іван, Роман, Степан, Тарас, Кирило, Платон, Федір
16 серпня: Кузьма, Микола, Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій
17 серпня: Андрій, Денис, Олексій, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Євдокія, Ірина
18 серпня: Іван, Вікентій, Юхим, Максиміліан, Дарина, Євдокія, Христина, Марія, Нонна
19 серпня: Людвіг, Лев, Спас, Феоктист
20 серпня: Антон, Олександр, Олексій, Іван, Митрофан, Михайло, Афанасій, Василь, Дмитро, Никанор, Петро
21 серпня: Мирон, Мойсей, Микола, Федір, Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід
22 серпня: Олексій, Антон, Іван, Леонтій, Макар, Григорій, Дмитро, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Маргарита, Марія, Ірина
23 серпня: Роман, Афанасій, В'ячеслав
24 серпня: Василь, Макар, Максим, Олександр, Марк, Мартін, Федір, Марія
25 серпня: Олександр, Олексій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Антон, Аркадій, Юхим, Іван, Ілля, Сергій, Степан, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Федір, Яків
26 серпня: Костянтин, Максим, Олексій, Василь, Іван, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Ксенія, Євдокія
27 серпня: Аркадій, Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва
28 серпня: Олександр, Матвій, Максим, Василь, Федір, Марія
29 серпня: Олександр, Степан, Іван, Яків, Ганна
30 серпня: Павло, Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Філіп, Уляна
31 серпня: Григорій, Георгій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.