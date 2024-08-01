Дні ангела у серпні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем

Іменини - це особливий день, коли ми вшановуємо святого покровителя людини. У серпні багато імен святкують свої іменини, тож не забудьте підготувати щирі та теплі побажання для своїх рідних і близьких, щоб цей день став ще більш значущим і радісним.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у серпні за новим і старим календарем.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія.