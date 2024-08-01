Дні ангела у серпні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Дні ангела у серпні 2024 (фото: freepik.com)
Іменини - це особливий день, коли ми вшановуємо святого покровителя людини. У серпні багато імен святкують свої іменини, тож не забудьте підготувати щирі та теплі побажання для своїх рідних і близьких, щоб цей день став ще більш значущим і радісним.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у серпні за новим і старим календарем.
Іменини у липні 2024 за новим стилем
- 1 серпня: Дмитро, Олександр, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія
- 2 серпня: Іван, Роман, Василь, Кирило, Платон, Степан, Тарас, Федір
- 3 серпня: Антон, В’ячеслав, Микола, Іван, Кузьма
- 4 серпня: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Олексій, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Ірина, Дарина
- 5 серпня: Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина
- 6 серпня: Лев, Спас
- 7 серпня: Василь, Дмитро, Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Іван, Михайло, Петро
- 8 серпня: Микола, Федір, Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей
- 9 серпня: Антон, Григорій, Дмитро, Олексій, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Марія, Маргарита, Ірина
- 10 серпня: Роман, В'ячеслав, Афанасій
- 11 серпня: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія
- 12 серпня: Олександр, Олексій, В'ячеслав, Василь, Антон, Аркадій, Герман, Дмитро, Юхим, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Іван, Ілля, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків
- 13 серпня: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія
- 14 серпня: Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Аркадій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва
- 15 серпня: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія
- 16 серпня: Іван, Степан, Олександр, Яків, Ганна
- 17 серпня: Олексій, Дмитро, Павло, Ілля, Мирон, Уляна
- 18 серпня: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна
- 19 серпня: Андрій, Тимофій Микола
- 20 серпня: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір
- 21 серпня: Павло, Олександр, Марфа
- 22 серпня: Олександр, Олексій, Василь, Гаврило, Іван, Опанас, Макар, Михайло, Федір, Аріадна
- 23 серпня: Іван, Микола, Єфрем, Павло
- 24 серпня: Георгій, Арсеній, Петро
- 25 серпня: Іван, Володимир, Мойсей
- 26 серпня: Георгій, Петро, Віктор, Дмитро, Адріан, Наталія, Марія
- 27 серпня: Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Володимир, Степан, Анфіса
- 28 серпня: Василь, Сергій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Георгій, Павло, Федір, Ганна
- 29 серпня: Іван
- 30 серпня: Арсеній, Опанас, Олександр, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Павло, Петро, Федір, Леонід, Макар, Яків, Єлизавета
- 31 серпня: Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Геннадій, Михайло.
Дні ангела у червні 2024 року за старим стилем
- 1 серпня: Дмитро, Роман, Степан, Григорій, Митрофан, Тихон, Євгенія
- 2 серпня: Георгій, Олександр, Олексій, Панас, Іван, Ілля, Сергій, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Тихон, Федір, Юхим
- 3 серпня: Іван, Петро, Роман, Георгій, Євген, Семен, Федір, Ганна
- 4 серпня: Олексій, Михайло, Корнилій, Марія
- 5 серпня: Андрій, Михайло, Віталій, Федір, Трохим, Ганна
- 6 серпня: Борис, Гліб, Давид, Анатолій, Афанасій, Іларіон, Іван, Микола, Роман, Христина
- 7 серпня: Макар, Микола, Олександр, Ганна, Іраїда
- 8 серпня: Сергій, Федір, Ігнатій, Мойсей, Параска
- 9 серпня: Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Герман, Наум, Микола, Платон, Анфіса
- 10 серпня: Василь, Мойсей, Сергій, Юліан, Никанор, Микола, Юхим, Іван, Павло, Прохор, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена
- 11 серпня: Анатолій, Веніамін, Олександр, Олексій, Костянтин, Кузьма, Микола, Роман, Михайло, Серафима
- 12 серпня: Анатолій, Валентин, Іван, Максим, Герман, Павло, Ангеліна, Агнія
- 13 серпня: Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Юрій, Костянтин, Максим, Микола, Євдоким, Іван, Йосип Сергій, Степан, Ганна, Єлизавета
- 14 серпня: Олександр, Дмитро, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія
- 15 серпня: Василь, Іван, Роман, Степан, Тарас, Кирило, Платон, Федір
- 16 серпня: Кузьма, Микола, Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій
- 17 серпня: Андрій, Денис, Олексій, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Євдокія, Ірина
- 18 серпня: Іван, Вікентій, Юхим, Максиміліан, Дарина, Євдокія, Христина, Марія, Нонна
- 19 серпня: Людвіг, Лев, Спас, Феоктист
- 20 серпня: Антон, Олександр, Олексій, Іван, Митрофан, Михайло, Афанасій, Василь, Дмитро, Никанор, Петро
- 21 серпня: Мирон, Мойсей, Микола, Федір, Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід
- 22 серпня: Олексій, Антон, Іван, Леонтій, Макар, Григорій, Дмитро, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Маргарита, Марія, Ірина
- 23 серпня: Роман, Афанасій, В'ячеслав
- 24 серпня: Василь, Макар, Максим, Олександр, Марк, Мартін, Федір, Марія
- 25 серпня: Олександр, Олексій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Антон, Аркадій, Юхим, Іван, Ілля, Сергій, Степан, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Федір, Яків
- 26 серпня: Костянтин, Максим, Олексій, Василь, Іван, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Ксенія, Євдокія
- 27 серпня: Аркадій, Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва
- 28 серпня: Олександр, Матвій, Максим, Василь, Федір, Марія
- 29 серпня: Олександр, Степан, Іван, Яків, Ганна
- 30 серпня: Павло, Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Філіп, Уляна
- 31 серпня: Григорій, Георгій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія.