Дни ангела в сентябре 2022: как правильно назвать малыша и кого нужно поздравить

Календарь дней ангела в народе называется Святцы. С древних времен имена новорожденным давали согласно этому календарю. Считалось, что дети получат удачу и покровительство тех святых, в честь которых они получили имя.
С некоторых пор детям стали давать двойные имена - мирское и по календарю-Святцам. Такие имена дают малышам своеобразную защиту.
А еще в День ангела поздравляют людей, которые носят одинаковые имена со святыми. Некоторые такие даты считаются большими праздниками по церковному календарю.
Кто будет отмечать День ангела в сентябре 2022 года и какое имя нужно выбрать для ребенка по дате рождения - читайте в материале ниже.
1 сентября: Николай, Андрей, Тимофей, Фекла, Феофан
2 сентября: Виктор, Александр, Владимир, Лев, Иван, Максим, Самуил, Николай, Степан, Федор, Тимофей
3 сентября: Игнатий, Александр, Корнилий, Павел, Фаддей, Рафаил, Марфа, Васса
4 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Гавриил, Василий, Иван, Исакий, Иларион, Макар, Федор, Михаил, Феликс, Ариадна
5 сентября: Иван, Ефрем, Николай, Федор, Павел
6 сентября: Георгий, Арсений, Кузьма, Петр, Максим
7 сентября: Иван, Владимир, Моисей
8 сентября: Виктор, Адриан, Георгий, Дмитрий, Роман, Петр, Мария, Наталья
9 сентября: Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Степан, Михаил, Анфиса
10 сентября: Алексей, Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Георгий, Денис, Захар, Ефим, Иван, Илларион, Игнатий, Иосиф, Лукьян, Леонтий, Макар, Николай, Моисей, Павел, Степан, Сергей, Федор, Сусанна, Анна
11 сентября: Иван
12 сентября: Алексей, Александр, Арсений, Гавриил, Василий, Григорий, Даниил, Ефрем, Игнатий, Иван, Корнилий, Макар, Леонид, Максим, Павел, Николай, Петр, Степан, Семен, Федор, Елизавета, Ангелина, Евгения
13 сентября: Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил
14 сентября: Семен, Наталья, Марфа, Татьяна
15 сентября: Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан, Серафима, Ксения, Руфина
16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей, Доминика, Василиса, Домна
17 сентября: Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан, Евгения, Елена
18 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор, Ираида, Елизавета, Раиса
19 сентября: Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил, Фекла
20 сентября: Андрей, Александр, Василий, Евгений, Григорий, Иван, Лев, Макар, Михаил, Петр, Николай, Степан
21 сентября: Георгий, Иван, Мария
22 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Григорий, Василий, Дмитрий, Иосиф, Захар, Никита, Сергей, Анна
23 сентября: Василий, Андрей, Гавриил, Евгений, Глеб, Иван, Константин, Климент, Николай, Петр, Павел, Семен, Татьяна
24 сентября: Герман, Виктор, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Петр, Сергей, Роман, Ия, Евдокия
25 сентября: Афанасий, Алексей, Даниил, Николай, Иван, Семен, Юлиан, Федор
26 сентября: Илья, Александр, Корнилий, Лукьян, Леонтий, Николай, Степан, Петр, Юлиан
27 сентября: Иван
28 сентября: Герасим, Андрей, Григорий, Виссарион, Дмитрий, Иван, Иосиф, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Никита, Петр, Николай, Порфирий, Степан, Семен, Федот, Яков, Людмила, Евдокия, Мария
29 сентября: Виктор, Алексей, Григорий, Иосиф, Сергей, Людмила
30 сентября: Дмитрий, Иван, Зиновий, Илья, Мирон, Павел, Александра, Ирина, Вера, София, Надежда, Любовь
Кстати, ранее мы писали о том, какие церковные праздники ждут нас в сентябре 2022 года.
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