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Дні ангела у вересні 2022: як правильно назвати малюка і кого потрібно привітати

Фото: Дні ангела у вересні 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Календар днів ангела в народі називається Святці. З давніх часів імена новонародженим давали згідно з цим календарем. Вважалося, що діти отримають удачу і заступництво тих святих, на честь яких вони отримали ім'я.

З деяких пір дітям стали давати подвійні імена - мирське і за календарем-Святцям. Такі імена дають малюкам своєрідний захист.

А ще в День ангела вітають людей, які носять однакові імена зі святими. Деякі такі дати вважаються великими святами за церковним календарем.

Хто відзначатиме День ангела у вересні 2022 року і яке ім'я потрібно вибрати для дитини за датою народження - читайте в матеріалі нижче.

1 вересня: Микола, Андрій, Тимофій, Текла, Феофан

2 вересня: Віктор, Олександр, Володимир, Лев, Іван, Максим, Самуїл, Микола, Степан, Федір, Тимофій

3 вересня: Ігнатій, Олександр, Корнилій, Павло, Тадей, Рафаїл, Марфа, Васса

4 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Гавриїл, Василь, Іван, Ісакій, Іларіон, Макар, Федір, Михайло, Фелікс, Аріадна

5 вересня: Іван, Єфрем, Микола, Федір, Павло

6 вересня: Георгій, Арсеній, Кузьма, Петро, Максим

7 вересня: Іван, Володимир, Мойсей

8 вересня: Віктор, Адріан, Георгій, Дмитро, Роман, Петро, Марія, Наталя

9 вересня: Олександр, Володимир, Іван, Дмитро, Степан, Михайло, Анфіса

10 вересня: Олексій, Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Опанас, Веніамін, Григорій, Георгій, Денис, Захар, Юхим, Іван, Іларіон, Ігнатій, Йосип, Лук'ян, Леонтій, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Степан, Сергій, Федір, Сусанна, Анна

11 вересня: Іван

12 вересня: Олексій, Олександр, Арсеній, Гавриїл, Василь, Григорій, Данило, Єфрем, Ігнатій, Іван, Корнилій, Макар, Леонід, Максим, Павло, Микола, Петро, Степан, Семен, Федір, Єлизавета, Ангеліна, Євгенія

13 вересня: Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло

14 вересня: Семен, Наталя, Марфа, Тетяна

15 вересня: Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан, Серафима, Ксенія, Руфіна

16 вересня: Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Пилип, Сергій, Домініка, Василиса, Домна

17 вересня: Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Моїсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан, Євгенія, Олена

18 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір, Іраїда, Єлизавета, Раїса

19 вересня: Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло, Текла

20 вересня: Андрій, Олександр, Василь, Євген, Григорій, Іван, Лев, Макар, Михайло, Петро, Микола, Степан

21 вересня: Георгій, Іван, Марія

22 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Григорій, Василь, Дмитро, Йосип, Захар, Микита, Сергій, Анна

23 вересня: Василь, Андрій, Гавриїл, Євген, Гліб, Іван, Костянтин, Климент, Микола, Петро, Павло, Семен, Тетяна

24 вересня: Герман, Віктор, Дмитро, Карп, Микола, Лев, Петро, Сергій, Роман, Ія, Євдокія

25 вересня: Афанасій, Олексій, Данило, Микола, Іван, Семен, Юліан, Федір

26 вересня: Ілля, Олександр, Корнилій, Лук'ян, Леонтій, Микола, Степан, Петро, Юліан

27 вересня: Іван

28 вересня: Герасим, Андрій, Григорій, Віссаріон, Дмитро, Іван, Йосип, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микита, Петро, Микола, Порфирій, Степан, Семен, Федот, Яків, Людмила, Євдокія, Марія

29 вересня: Віктор, Олексій, Григорій, Йосип, Сергій, Людмила

30 вересня: Дмитро, Іван, Зіновій, Ілля, Мирон, Павло, Олександра, Ірина, Віра, Софія, Надія, Любов

До речі, раніше ми писали про те, які церковні свята чекають нас у вересні 2022 року.

А також розповідали про те, що буде з вихідними днями у вересні 2022 року.

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День ангела