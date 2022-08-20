Дні ангела у вересні 2022: як правильно назвати малюка і кого потрібно привітати

Календар днів ангела в народі називається Святці. З давніх часів імена новонародженим давали згідно з цим календарем. Вважалося, що діти отримають удачу і заступництво тих святих, на честь яких вони отримали ім'я.

З деяких пір дітям стали давати подвійні імена - мирське і за календарем-Святцям. Такі імена дають малюкам своєрідний захист.

А ще в День ангела вітають людей, які носять однакові імена зі святими. Деякі такі дати вважаються великими святами за церковним календарем.