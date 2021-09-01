Дни ангела в сентябре 2021: календарь, который поможет поздравить родных и близких

В сентябре 2021 многие из нас отметят свой день ангела, ведь каждый день согласно святцам посвящен определенному имени. Преимущественно это мужские имена, но и женских именин в первый месяц немало.

Когда и кого поздравлять с днем ангела в сентябре 2021 - смотрите в нашем календаре ниже.

Интересно, что раньше по святцам называли детей в зависимости от даты их рождения. Сейчас такого правила нет, но иногда родители все же дают детям имена, которые совпадают с их днем ангела.

Ранее мы писали про самые важные праздники, которые мы отметим в сентябре 2021 года.

Также появился календарь рабочих и выходных дней на первый месяц осени.