UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дни ангела в сентябре 2021: календарь, который поможет поздравить родных и близких

Автор: Светлана Мащенко

В сентябре 2021 многие из нас отметят свой день ангела, ведь каждый день согласно святцам посвящен определенному имени. Преимущественно это мужские имена, но и женских именин в первый месяц немало.

Когда и кого поздравлять с днем ангела в сентябре 2021 - смотрите в нашем календаре ниже.

Мужские дни ангела в сентябре 2021

  • 1 сентября - Андрей, Николай, Тимофей.
  • 2 сентября - Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Максим, Остап, Самуил, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Ян.
  • 3 сентября - Александр, Ибрагим, Игнат, Павел, Рафаэль.
  • 4 сентября - Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Теодор, Федор, Феликс, Ян.
  • 5 сентября - Иван, Николай, Павел, Ян.
  • 6 сентября - Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим, Петр, Серафим.
  • 7 сентября - Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Иван, Ян.
  • 8 сентября - Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Роман.
  • 9 сентября - Александр, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Михаил, Савва, Степан, Ян.
  • 10 сентября - Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Нестор, Николай, Савва, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Ян.
  • 11 сентября - Иван, Ян.
  • 12 сентября - Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян.
  • 13 сентября - Александр, Владимир, Вольдемар, Геннадий, Дмитрий, Иван, Мирон, Михаил, Ян.
  • 14 сентября - Аифал, Иисус, Семен.
  • 15 сентября - Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Герман, Демид, Елизар, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Юлиан, Ян.
  • 16 сентября - Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вольдемар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Харитон, Ян.
  • 17 сентября - Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Юлиан, Ян.
  • 18 сентября - Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор, Федор.
  • 19 сентября - Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Ян.
  • 20 сентября - Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Савва, Степан, Ян.
  • 21 сентября - Георгий, Егор, Иван, Ян.
  • 22 сентября - Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Харитон.
  • 23 сентября - Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Исмаил, Клим, Константин, Лука, Николай, Павел, Петр, Семен, Тихон, Ян.
  • 24 сентября - Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.
  • 25 сентября - Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ян.
  • 26 сентября - Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.
  • 27 сентября - Иван, Ян.
  • 28 сентября - Акакий, Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Ян.
  • 29 сентября - Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей.
  • 30 сентября - Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим, Ян.

Женские дни ангела в сентябре 2021

  • 1 сентября - Фекла.
    3 сентября - Марта, Марфа.
    4 сентября - Ариадна, Евлалия.
    5 сентября - Елизавета.
    8 сентября - Мария, Наталья.
    9 сентября - Анфиса.
    10 сентября - Анна, Сюзанна.
    12 сентября - Елизавета, Милица, Прасковья.
    14 сентября - Марта, Марфа, Наталья, Татьяна.
    15 сентября - Ксения, Оксана , Руфина, Серафима.
    16 сентября - Василиса.
    17 сентября - Алена, Елена, Илона.
    18 сентября - Елизавета, Ираида, Раиса.
    19 сентября - Фекла.
    21 сентября - Мария.
    22 сентября - Анна.
    23 сентября - Анна, Ефросинья, Пульхерия, Татьяна.
    24 сентября - Евдокия, Ия.
    28 сентября - Евдокия, Людмила, Мария.
    29 сентября - Людмила.
    30 сентября - Александра, Арина, Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда, София.

Интересно, что раньше по святцам называли детей в зависимости от даты их рождения. Сейчас такого правила нет, но иногда родители все же дают детям имена, которые совпадают с их днем ангела.

Ранее мы писали про самые важные праздники, которые мы отметим в сентябре 2021 года.

Также появился календарь рабочих и выходных дней на первый месяц осени.

Читайте РБК-Украина в Google News
приметыПраздники в Украине