Дні ангела у вересні 2021: календар, який допоможе привітати рідних і близьких
У вересні 2021 багато з нас відзначать свій день ангела, адже кожен день згідно святцям присвячений певному імені. Переважно це чоловічі імена, але і жіночих іменин в перший місяць чимало.
Коли і кого вітати з днем ангела у вересні 2021 - дивіться в нашому календарі нижче.
Чоловічі дні ангела у вересні 2021
- 1 вересня - Андрій, Микола, Тимофій.
2 вересня - Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Максим, Остап, Самуїл, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Ян.
3 вересня - Олександр, Ібрагім, Гнат, Павло, Рафаель.
4 вересня - Олександр, Олексій, Афанасій, Василь, Гавриїл, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Теодор, Федір, Фелікс, Ян.
5 вересня - Іван, Микола, Павло, Ян.
6 вересня - Арсеній, Георгій, Денис, Єгор, Кузьма, Максим, Петро, Серафим.
7 вересня - Варфоломій, Володимир, Вольдемар, Іван, Ян.
8 вересня - Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Єгор, Петро, Роман.
9 вересня - Олександр, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Михайло, Сава, Степан, Ян.
10 вересня - Василь, Веніамін, Георгій, Демид, Єгор, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Лук'ян, Нестор, Микола, Сава, Серафим, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Ян.
11 вересня - Іван, Ян.
12 вересня - Олександр, Олексій, Афанасій, Гавриїл, Григорій, Данило, Денис, Іван, Гнат, Леонід, Макар, Павло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян.
13 вересня - Олександр, Володимир, Вольдемар, Геннадій, Дмитро, Іван, Мирон, Михайло, Ян.
14 вересня - Аїфал, Ісус, Семен.
15 Вересня - Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Герман, Демид, Єлізар, Юхим, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Юліан, Ян.
16 вересня - Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Вольдемар, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Філіп, Харитон, Ян.
17 вересня - Олександр, Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Петро, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Юліан, Ян.
18 вересня - Авдей, Олександр, Олексій, Афанасій, Гліб, Давид, Юхим, Захар, Максим, Теодор, Федір.
19 Вересня - Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Ян.
20 вересня - Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Петро, Сава, Степан, Ян.
21 вересня - Георгій, Єгор, Іван, Ян.
22 вересня - Аким, Олександр, Олексій, Афанасій, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Харитон.
23 вересня - Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Ісмаїл, Клим, Костянтин, Лука, Микола, Павло, Петро, Семен, Тихон, Ян.
24 вересня - Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.
25 вересня - Олексій, Афанасій, Данило, Іван, Микола, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Ян.
26 вересня - Олександр, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан.
27 вересня - Іван, Ян.
28 вересня - Акакій, Андрій, Богдан, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, яків, Ян.
29 вересня - Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Сергій.
30 Вересня - Аким, Іван, Ілля, Мирон, Ніл, Павло, Серафим, Ян.
Жіночі дні ангела у вересні 2021
- 1 вересня - Фекла.
3 вересня - Березня, Марфа.
4 вересня - Аріадна, Євлалія.
5 вересня - Єлизавета.
8 вересня - Марія, Наталя.
9 вересня - Анфіса.
10 вересня - Анна, Сюзанна.
12 вересня - Єлизавета, Міліца, Парасковія.
14 вересня - Марта, Марфа, Наталія, Тетяна.
15 Вересня - Ксенія, Оксана, Руфіна, Серафима.
16 вересня - Василиса.
17 вересня - Олена, Олена, Ілона.
18 вересня - Єлизавета, Іраїда, Раїса.
19 Вересня - Фекла.
21 вересня - Марія.
22 вересня - Анна.
23 вересня - Анна, Єфросинія, Пульхерія, Тетяна.
24 вересня - Євдокія, Ія.
28 вересня - Євдокія, Людмила, Марія.
29 вересня - Людмила.
30 Вересня - Олександра, Аріна, Віра, Ірина, Любов, Люція, Надія, Софія.
Цікаво, що раніше по святцях називали дітей в залежності від дати їх народження. Зараз такого правила немає, але іноді батьки все ж дають дітям імена, які збігаються з їхнім днем ангела.