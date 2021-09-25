Дни ангела в октябре 2021: кто будет отмечать и как назвать ребенка

Каждый день в церковном календаре посвящен именам святых и мучеников. Считается, что новорожденного ребенка нужно назвать тем именем, которое указано по его дате рождения в Святцах. Это даст малышу покровительство, защиту и счастье. В современном мире детям часто дают двойные имена – по Святцам и то, которое выбрали родители.
Какие дни ангела будут отмечаться в октябре 2021 года и какое имя можно дать ребенку – читайте в материале ниже.
1 октября - Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросиния, Ирина, София.
2 октября - Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.
3 октября - Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.
4 октября - Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.
5 октября - Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья.
6 октября - Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.
7 октября - Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.
8 октября - Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.
9 октября - Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.
10 октября - Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Федор, Акулина, Феврония.
11 октября - Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Иларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.
12 октября - Иван, Ян.
13 октября - Акакий, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.
14 октября - Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.
15 октября - Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина.
16 октября - Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.
17 октября - Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника, Виринея.
18 октября - Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
19 октября - Иван, Макар, Фома, Ян.
20 октября - Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.
21 октября - Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.
22 октября - Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастиан, Степан, Яков.
23 октября - Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.
24 октября - Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
25 октября - Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика.
26 октября - Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата.
27 октября - Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, Прасковья.
28 октября - Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
29 октября - Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.
30 октября - Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
31 октября - Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.
Напомним, ранее мы писали о том, украинцам пообещали затяжные выходные в 2022 году.
А также рассказывали о том, какие церковные праздники будем отмечать в октябре 2021.