Дні ангела в жовтні 2021: хто буде відзначати і як назвати дитину

Кожен день в церковному календарі присвячений іменам святих і мучеників. Вважається, що новонароджену дитину потрібно назвати тим ім'ям, яке зазначено по його даті народження у Святцях. Це дасть малюкові заступництво, захист і щастя. У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена - по Святцях і те, яке вибрали батьки.
Які дні ангела відзначатимуться в жовтні 2021 року і яке ім'я можна дати дитині – читайте в матеріалі нижче.
1 жовтня - Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія.
2 жовтня - Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія.
3 жовтня - Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.
4 жовтня - Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.
5 жовтня - Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Парасковія.
6 жовтня - Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.
7 жовтня - Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.
8 жовтня - Олександр, Афанасій, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.
9 жовтня - Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян.
10 жовтня - Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Федір, Акуліна, Февронія.
11 жовтня - Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремій, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.
12 жовтня - Іван, Ян.
13 жовтня - Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.
14 жовтня - Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.
15 Жовтня - Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Федір, Яків, Ян, Олександра, Анна, Устина, Юстина.
16 жовтня - Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.
17 Жовтня - Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків, Вероніка, Вірінея.
18 жовтня - Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.
19 жовтня - Іван, Макар, Фома, Ян.
20 жовтня - Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.
21 жовтня - Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.
22 жовтня - Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастіан, Степан, Яків.
23 жовтня - Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків.
24 Жовтня - Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.
25 жовтня - Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка.
26 жовтня - Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата.
27 жовтня - Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Парасковія.
28 жовтня - Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.
29 жовтня - Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян.
30 жовтня - Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Леонтій.
31 Жовтня - Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, українцям пообіцяли затяжні вихідні у 2022 році.
А також розповідали про те, які церковні свята відзначатимемо у жовтні 2021.