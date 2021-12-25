Дни ангела в январе 2022: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

Календарь дней ангела поможет выбрать имя для новорожденного ребенка и поздравить своих родных и друзей.

С древних времен для выбора имени для новорожденного ребенка использовали Святцы и давали имя в соответствии с именем святых.

Считается, что это принесет малышу счастье и покровительство святого, в чей день он родился.