Дні ангела в січні 2022: як назвати дитину і кого привітати з іменинами
Календар днів ангела допоможе вибрати ім'я для новонародженої дитини та привітати своїх рідних і друзів.
З давніх часів для вибору імені для новонародженої дитини використовували Святці та давали ім'я відповідно до імені святих.
Вважається, що це принесе малюкові щастя і заступництво святого, в чий день він народився.
Хто святкуватиме День ангела в січні 2022 і як правильно назвати дитину – читайте в матеріалі Styler.
1 січня - Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
2 січня - Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.
3 січня - Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.
4 січня - Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.
5 січня - Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.
6 січня - Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.
7 січня - Ілля, Михайло, Христина
8 січня - Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія.
9 січня - Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна.
10 січня - Олександр, Аркадій, Юхим, Гнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата.
11 січня - Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя.
12 січня - Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.
13 січня - Михайло, Петро, Меланія.
14 Січня - Олександр, Богдан, ВАСИЛЬ, В'ячеслав, Григорій, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.
15 Січня - Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.
16 січня - Гордій, Аріна, Ірина.
17 січня - Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Філіп, Ераст, Яків.
18 січня - Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.
19 січня - Іван, Ян.
20 січня - Опанас, Василь, Іван, Ян.
21 січня - Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка.
22 січня - Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
23 січня - Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія.
24 січня - Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.
25 січня - Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.
26 січня - Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.
27 січня - Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.
28 січня - Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Олена, Ілона.
29 січня - Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла.
30 січня - Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.
31 січня - Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
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