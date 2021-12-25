Дні ангела в січні 2022: як назвати дитину і кого привітати з іменинами

Вважається, що це принесе малюкові щастя і заступництво святого, в чий день він народився.

З давніх часів для вибору імені для новонародженої дитини використовували Святці та давали ім'я відповідно до імені святих.

Календар днів ангела допоможе вибрати ім'я для новонародженої дитини та привітати своїх рідних і друзів.

Хто святкуватиме День ангела в січні 2022 і як правильно назвати дитину – читайте в матеріалі Styler.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився графік вихідних на Новий рік і Різдво.

А також розповідали про те, який колір принесе щастя кожному знаку Зодіаку в Новому році.