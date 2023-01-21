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Дні ангела у лютому 2023: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами

Дні Ангела на лютий 2023 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З давніх-давен для вибору імені для новонародженого малюка використовували спеціальний календар - Святці. Вважається, що якщо дитина отримає ім'я святого, в чий день вона народилася, це забезпечить їй захист, заступництво та духовний зв'язок.

У сучасному світі дітям стали давати подвійні імена - мирське та на честь того святого, в чий день вона народилася.

Як правильно назвати дитину в лютому 2023 року і кого потрібно не забути привітати з днем ангела - читайте у матеріалі Styler.

Дні ангела у лютому 2023

1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір

2 лютого: Інна, Павло, Семен

3 лютого: Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим

4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій

5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір

6 лютого: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій, Оксана

7 лютого: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро

8 лютого: Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір

9 лютого: Дмитро, Іван, Петро

10 лютого: Володимир, Георгій, Ольга

11 лютого: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман

12 лютого: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим

13 лютого: Віктор, Іван, Ілля, Микита

14 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій

15 лютого: Василь

16 лютого: Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій

17 лютого: Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій

18 лютого: Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра

19 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр

20 лютого: Олександр, Олексій, Петро

21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір

22 лютого: Василь, Геннадій, Іван

23 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван

24 лютого: Всеволод, Дмитро

25 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій

26 лютого: Ганна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій

27 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

28 лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія

До речі, раніше ми писали про те, коли вступає у права рік Чорного Кролика за китайським календарем.

А ще розповідали про те, скільки буде вихідних та святкових днів у лютому 2023 року.

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