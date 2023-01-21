Дні ангела у лютому 2023: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами

З давніх-давен для вибору імені для новонародженого малюка використовували спеціальний календар - Святці. Вважається, що якщо дитина отримає ім'я святого, в чий день вона народилася, це забезпечить їй захист, заступництво та духовний зв'язок.

У сучасному світі дітям стали давати подвійні імена - мирське та на честь того святого, в чий день вона народилася.