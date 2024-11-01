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Дни ангела в ноябре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю

Пятница 01 ноября 2024 06:45
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Дни ангела в ноябре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю Кто празднует именины в ноябре 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Именины - это особый день, когда мы чествуем святых покровителей, в честь которых названы наши близкие. Это хорошая возможность подготовить искренние слова и поздравить родных с их праздником.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в ноябре по новому и старому церковному календарю.

Именины в октябре 2024 по новому стилю

  • 1 ноября: Давид, Денис, Дмитрий, Александр, Петр, Иван, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна
  • 2 ноября: Константин
  • 3 ноября: Богдан, Василий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Владимир, Георгий, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Анна, Светлана
  • 4 ноября: Григорий, Иван, Илья, Степан, Николай, Александр,
  • 5 ноября: Гаврила, Григорий, Тимофей
  • 6 ноября: Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Константин, Никита, Николай, Павел, Нина, Александра
  • 7 ноября: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Максим, Михаил, Александр, Алексей, Сергей, Павел, Елизавета
  • 8 ноября: Павел, Михаил, Марта
  • 9 ноября: Антон, Виктор, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Дмитрий, Александр, Алексей, Федор
  • 10 ноября: Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Борис, Георгий, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга
  • 11 ноября: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор, Стефания
  • 12 ноября: Борис, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Владимир, Лев, Матвей, Николай, Александр, Степан, Федор
  • 13 ноября: Герман, Иван
  • 14 ноября: Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Анна
  • 15 ноября: Григорий, Никита, Николай, Дмитрий, Петр, Филипп
  • 16 ноября: Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Макар, Матвей, Сергей, Федор
  • 17 ноября: Григорий, Геннадий, Иван, Захар, Михаил, Виктория
  • 18 ноября: Николай, Платон, Роман
  • 19 ноября: Валентин, Геннадий, Иван, Константин, Денис, Дмитрий, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей
  • 20 ноября: Анатолий, Арсен, Григорий, Василий, Владимир, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна
  • 21 ноября: Александр
  • 22 ноября: Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Борис, Павел, Петр, Федор
  • 23 ноября: Борис, Григорий, Макар, Иван, Александр, Алексей
  • 24 ноября: Григорий, Иван, Марк, Михаил, Алексей, Александр, Екатерина
  • 25 ноября: Андрей, Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав
  • 26 ноября: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Назар, Николай, Михаил, Петр
  • 27 ноября: Андрей, Борис, Владимир, Василий, Всеволод, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей
  • 28 ноября: Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Павел, Петр, Иван, Константин, Николай, Алексей, Сергей, Степан, Анна
  • 29 ноября: Даниил, Денис, Николай, Иван, Сергей
  • 30 ноября: Андрей, Иван.

Дни ангела в октябре 2024 года по старому стилю

  • 1 ноября: Дмитрий, Иван, Сергей, Леонтий, Феликс
  • 2 ноября: Артем, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ирина
  • 3 ноября: Анатолий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Николай, Захар, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Яков
  • 4 ноября: Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Павел, Константин, Николай, Александр, Федор, Анна, Елизавета
  • 5 ноября: Владимир, Игнатий, Николай, Максим, Александр, Яков, Ефросинья
  • 6 ноября: Иван, Алексей, Афанасий, Николай, Петр
  • 7 ноября: Валерий
  • 8 ноября: Антон, Василий, Афанасий, Дмитрий
  • 9 ноября: Андрей, Марк, Валентин
  • 10 ноября: Арсений, Георгий, Иван, Дмитрий, Максим, Николай, Степан, Анна
  • 11 ноября: Андрей, Василий, Виктор, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Агата, Анастасия, Анна, Мария
  • 12 ноября: Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Петр, Максим, Макар, Марк, Матвей, Александр, Семен, Степан, Анастасия, Елена, Илона
  • 13 ноября: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Петр, Роман, Александр, Алексей, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков
  • 14 ноября: Адриан, Давид, Денис, Демьян, Дмитрий, Иван, Петр, Александр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна, Юлиана
  • 15 ноября: Константин
  • 16 ноября: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Александр, Иван, Илья, Павел, Петр, Сергей, Анна, Светлана
  • 17 ноября: Григорий, Иван, Илья, Александр, Степан, Николай
  • 18 ноября: Гаврила, Григорий, Тимофей
  • 19 ноября: Анатолий, Арсений, Виктор, Василий, Гаврило, Никита, Николай, Павел, Константин, Александра, Клавдия, Нина
  • 20 ноября: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Иван, Кирилл, Константин, Евгений, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Александр, Алексей, Елизавета
  • 21 ноября: Гаврила, Павел, Михаил, Марта
  • 22 ноября: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Нестор, Семен, Федор
  • 23 ноября: Борис, Георгий, Денис, Иван, Михаил, Нестор, Николай, Константин, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга
  • 24 ноября: Антон, Виктор, Максим, Афанасий, Евгений, Степан, Федор, Яков, Стефания
  • 25 ноября: Борис, Владимир, Иван, Константин, Даниил, Дмитрий, Матвей, Николай, Александр, Степан, Федор
  • 26 ноября: Герман, Иван
  • 27 ноября: Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Константин, Михаил, Николай, Дмитрий, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Анна
  • 28 ноября: Григорий, Дмитрий, Николай, Никита, Петр
  • 29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Матвей, Николай, Федор, Сергей
  • 30 ноября: Геннадий, Григорий, Иван, Михаил, Захар, Виктория.

Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.

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