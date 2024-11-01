Дни ангела в ноябре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю
Кто празднует именины в ноябре 2024 (фото: freepik.com)
Именины - это особый день, когда мы чествуем святых покровителей, в честь которых названы наши близкие. Это хорошая возможность подготовить искренние слова и поздравить родных с их праздником.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в ноябре по новому и старому церковному календарю.
Именины в октябре 2024 по новому стилю
- 1 ноября: Давид, Денис, Дмитрий, Александр, Петр, Иван, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна
- 2 ноября: Константин
- 3 ноября: Богдан, Василий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Владимир, Георгий, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Анна, Светлана
- 4 ноября: Григорий, Иван, Илья, Степан, Николай, Александр,
- 5 ноября: Гаврила, Григорий, Тимофей
- 6 ноября: Анатолий, Арсен, Василий, Виктор, Константин, Никита, Николай, Павел, Нина, Александра
- 7 ноября: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Максим, Михаил, Александр, Алексей, Сергей, Павел, Елизавета
- 8 ноября: Павел, Михаил, Марта
- 9 ноября: Антон, Виктор, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Дмитрий, Александр, Алексей, Федор
- 10 ноября: Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Борис, Георгий, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга
- 11 ноября: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор, Стефания
- 12 ноября: Борис, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Владимир, Лев, Матвей, Николай, Александр, Степан, Федор
- 13 ноября: Герман, Иван
- 14 ноября: Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Анна
- 15 ноября: Григорий, Никита, Николай, Дмитрий, Петр, Филипп
- 16 ноября: Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Макар, Матвей, Сергей, Федор
- 17 ноября: Григорий, Геннадий, Иван, Захар, Михаил, Виктория
- 18 ноября: Николай, Платон, Роман
- 19 ноября: Валентин, Геннадий, Иван, Константин, Денис, Дмитрий, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей
- 20 ноября: Анатолий, Арсен, Григорий, Василий, Владимир, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна, Татьяна
- 21 ноября: Александр
- 22 ноября: Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Борис, Павел, Петр, Федор
- 23 ноября: Борис, Григорий, Макар, Иван, Александр, Алексей
- 24 ноября: Григорий, Иван, Марк, Михаил, Алексей, Александр, Екатерина
- 25 ноября: Андрей, Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Ярослав
- 26 ноября: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Назар, Николай, Михаил, Петр
- 27 ноября: Андрей, Борис, Владимир, Василий, Всеволод, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей
- 28 ноября: Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Павел, Петр, Иван, Константин, Николай, Алексей, Сергей, Степан, Анна
- 29 ноября: Даниил, Денис, Николай, Иван, Сергей
- 30 ноября: Андрей, Иван.
Дни ангела в октябре 2024 года по старому стилю
- 1 ноября: Дмитрий, Иван, Сергей, Леонтий, Феликс
- 2 ноября: Артем, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ирина
- 3 ноября: Анатолий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Николай, Захар, Александр, Алексей, Сергей, Федор, Яков
- 4 ноября: Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Павел, Константин, Николай, Александр, Федор, Анна, Елизавета
- 5 ноября: Владимир, Игнатий, Николай, Максим, Александр, Яков, Ефросинья
- 6 ноября: Иван, Алексей, Афанасий, Николай, Петр
- 7 ноября: Валерий
- 8 ноября: Антон, Василий, Афанасий, Дмитрий
- 9 ноября: Андрей, Марк, Валентин
- 10 ноября: Арсений, Георгий, Иван, Дмитрий, Максим, Николай, Степан, Анна
- 11 ноября: Андрей, Василий, Виктор, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Агата, Анастасия, Анна, Мария
- 12 ноября: Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Петр, Максим, Макар, Марк, Матвей, Александр, Семен, Степан, Анастасия, Елена, Илона
- 13 ноября: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Петр, Роман, Александр, Алексей, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков
- 14 ноября: Адриан, Давид, Денис, Демьян, Дмитрий, Иван, Петр, Александр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна, Юлиана
- 15 ноября: Константин
- 16 ноября: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Александр, Иван, Илья, Павел, Петр, Сергей, Анна, Светлана
- 17 ноября: Григорий, Иван, Илья, Александр, Степан, Николай
- 18 ноября: Гаврила, Григорий, Тимофей
- 19 ноября: Анатолий, Арсений, Виктор, Василий, Гаврило, Никита, Николай, Павел, Константин, Александра, Клавдия, Нина
- 20 ноября: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Иван, Кирилл, Константин, Евгений, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Александр, Алексей, Елизавета
- 21 ноября: Гаврила, Павел, Михаил, Марта
- 22 ноября: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Нестор, Семен, Федор
- 23 ноября: Борис, Георгий, Денис, Иван, Михаил, Нестор, Николай, Константин, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга
- 24 ноября: Антон, Виктор, Максим, Афанасий, Евгений, Степан, Федор, Яков, Стефания
- 25 ноября: Борис, Владимир, Иван, Константин, Даниил, Дмитрий, Матвей, Николай, Александр, Степан, Федор
- 26 ноября: Герман, Иван
- 27 ноября: Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Константин, Михаил, Николай, Дмитрий, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Анна
- 28 ноября: Григорий, Дмитрий, Николай, Никита, Петр
- 29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Матвей, Николай, Федор, Сергей
- 30 ноября: Геннадий, Григорий, Иван, Михаил, Захар, Виктория.
Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.