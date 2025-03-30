Дні ангела у квітні 2025: хто буде святкувати іменини та як можна назвати дитину

День ангела - важливий день у житті багатьох людей. В цей вшановують святих, на честь яких людина отримала своє ім'я. Вважається, що святий буде оберігати все життя і подарує чудову долю.
Хто буде святкувати День ангела у квітні та яке ім'я можна обрати для новонародженої дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
1 квітня - Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим
2 квітня - Георгій, Григорій
3 квітня - Мартин, Микита, Феодосія
4 квітня - Адріан, Георгій, Веніамін, Іван, Йосип, Микита, Матвій, Микола, Федір, Марія, Варвара
5 квітня - Георгій, Данило, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен, Агафія, Вероніка
6 квітня - Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків, Меланія, Анастасія
7 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія, Софія
8 квітня - Іван, Сергій, Марія, Ілона
9 квітня - Вадим, Гаврило
10 квітня - Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір, Терентій, Яків, Вікторія, Зоя
11 квітня - Іван, Микола, Петро, Юхим
12 квітня - Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія, Тамара
13 квітня - Дмитро, Георгій, Євгенія, Оксана
14 квітня - Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр
15 квітня - Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина
16 квітня - Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Галина, Ірина
17 квітня - Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір
18 квітня - Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара, Юхим, Дарина, Лариса
19 квітня - Віктор, Георгій, Іван, Семен, Ян, Анастасія, Сусанна
20 квітня - Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір
21 квітня - Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків, Юлія
22 квітня - Віталій, Всеволод, Варфоломій, Гаврило, Дмитро, Лука, Клим, Остап, Платон, Теодор, Федір
23 квітня - Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія, Юрій
24 квітня - Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Сава, Фома, Єлизавета, Ангеліна
25 квітня - Василь, Марк, Сергій, Ніка, Інеса, Дарія
26 квітня - Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Глафіра, Віолетта
27 квітня - Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія, Ян
28 квітня - Віталій, Кирило, Максим, Ганна, Інна
29 квітня - Арсеній, Артем, Богдан, Василь, Лариса
30 квітня - Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків, Ольга, Адріан, Оксана, Леонід
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