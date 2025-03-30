UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Дні ангела у квітні 2025: хто буде святкувати іменини та як можна назвати дитину

Дні ангела у квітні 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День ангела - важливий день у житті багатьох людей. В цей вшановують святих, на честь яких людина отримала своє ім'я. Вважається, що святий буде оберігати все життя і подарує чудову долю.

Хто буде святкувати День ангела у квітні та яке ім'я можна обрати для новонародженої дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дні ангела у квітні 2025 року

1 квітня - Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим

2 квітня - Георгій, Григорій

3 квітня - Мартин, Микита, Феодосія

4 квітня - Адріан, Георгій, Веніамін, Іван, Йосип, Микита, Матвій, Микола, Федір, Марія, Варвара

5 квітня - Георгій, Данило, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен, Агафія, Вероніка

6 квітня - Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків, Меланія, Анастасія

7 квітня - Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія, Софія

8 квітня - Іван, Сергій, Марія, Ілона

9 квітня - Вадим, Гаврило

10 квітня - Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Федір, Терентій, Яків, Вікторія, Зоя

11 квітня - Іван, Микола, Петро, Юхим

12 квітня - Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія, Тамара

13 квітня - Дмитро, Георгій, Євгенія, Оксана

14 квітня - Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр

15 квітня - Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина

16 квітня - Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Галина, Ірина

17 квітня - Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір

18 квітня - Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара, Юхим, Дарина, Лариса

19 квітня - Віктор, Георгій, Іван, Семен, Ян, Анастасія, Сусанна

20 квітня - Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір

21 квітня - Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків, Юлія

22 квітня - Віталій, Всеволод, Варфоломій, Гаврило, Дмитро, Лука, Клим, Остап, Платон, Теодор, Федір

23 квітня - Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія, Юрій

24 квітня - Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сергій, Сава, Фома, Єлизавета, Ангеліна

25 квітня - Василь, Марк, Сергій, Ніка, Інеса, Дарія

26 квітня - Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Глафіра, Віолетта

27 квітня - Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія, Ян

28 квітня - Віталій, Кирило, Максим, Ганна, Інна

29 квітня - Арсеній, Артем, Богдан, Василь, Лариса

30 квітня - Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків, Ольга, Адріан, Оксана, Леонід

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
дни ангелаДень ангелаСвята