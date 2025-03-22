Вербна неділя: що означає свято і коли його відзначають в Україні

Вербна неділя, або Вербниця, відзначається за тиждень до Великодня та відкриває Страсний тиждень. Це особливий день у християнському календарі, який символізує урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим.

Детальніше про Вербну неділю та коли вона відзначається у 2025 році - в матеріалі РБК-Україна.

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Що таке Вербна неділя

У багатьох країнах цей день називають Пальмовою неділею, оскільки в біблійні часи шлях Христа встеляли пальмовими гілками. Однак у слов’янських країнах, де пальми не ростуть, замість них використовують гілки верби - символ весняного оновлення та життя. В Україні Вербну неділю також називають Квітною або Цвітною.

Євангелія описують, як Ісус урочисто в’їжджав у Єрусалим на ослиці, а народ зустрічав Його вигуками "Осанна Синові Давида!", кидаючи на дорогу пальмові гілки. Пальма в біблійній традиції уособлює перемогу й життя, а ослиця - смирення та ненасильницьку владу.

Церковні традиції Вербної неділі

Віряни приносять до храмів гілки верби, які освячують священники. Їх зберігають удома протягом року, використовуючи як оберіг для родини, дому та худоби. У давнину ці гілочки клали за ікони, в поле чи в хліви, а також спалювали перед Попільною середою.

Святкування Вербної неділі в християнській традиції почалося ще у IV столітті. У Єрусалимі патріарх сідав на ослицю та символічно в’їжджав на Оливну гору. У Західній Європі подібні процесії з’явилися у V-VI століттях, а обряд освячення гілок став частиною богослужіння у XI столітті.

Народні звичаї в Україні

В українській культурі з цим днем пов’язано чимало обрядів. Зокрема, діти після освячення верби з’їдають її "котики", вважаючи, що це захистить їх від хвороб. Також існує традиція легенько вдаряти одне одного освяченими гілочками, примовляючи: "Не я б’ю - верба б’є, за тиждень Великдень!", що символізує здоров’я і силу. Господарі часто висаджують вербу на городах, вірячи, що вона принесе добрий врожай.

А в деяких селах Закарпаття освячені гілки використовують як оберіг від негоди: під час бурі їх ламали та кидали у вогонь, сподіваючись таким чином відвернути блискавку.

Дата святкування у 2025 році

Вербна неділя не має фіксованої дати, оскільки залежить від Великодня, який святкують у першу неділю після першого повного Місяця після весняного рівнодення. У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня, а отже, Вербна неділя відзначатиметься 13 квітня.