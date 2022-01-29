Дни ангела в феврале 2022: как назвать ребенка и кого обязательно нужно поздравить

Февраль – самый короткий месяц в году. В последний месяц зимы мы будем отмечать День всех влюбленных и Масленицу. А также в этом месяце есть много других праздничных дат.

С древних времен имя новорожденному ребенку выбирали по Святцам – особому календарю дней памяти святых. Считается, что это сделает ребенка более удачливым и счастливым, а святой будет ему во всем покровительствовать.