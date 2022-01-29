Дні ангела в лютому 2022: як назвати дитину і кого обов'язково потрібно привітати

Лютий - найкоротший місяць у році. В останній місяць зими ми будемо відзначати День всіх закоханих і Масляну. А також в цьому місяці є багато інших святкових дат.

З давніх часів ім'я новонародженій дитині вибирали за святцями - особливим календарем днів пам'яті святих. Вважається, що це зробить дитину більш щасливою, а святий буде йому в усьому протегувати.