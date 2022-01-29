Дні ангела в лютому 2022: як назвати дитину і кого обов'язково потрібно привітати

Лютий - найкоротший місяць у році. В останній місяць зими ми будемо відзначати День всіх закоханих і Масляну. А також в цьому місяці є багато інших святкових дат.
З давніх часів ім'я новонародженій дитині вибирали за святцями - особливим календарем днів пам'яті святих. Вважається, що це зробить дитину більш щасливою, а святий буде йому в усьому протегувати.
Хто відзначатиме свій день ангела в лютому і як правильно назвати новонароджену дитину – читайте в матеріалі Styler нижче.
1 лютого: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір, Арсеній, Теодор
2 лютого: Інна, Павло, Семен, Римма, Захар, Лев
3 лютого: Анастасія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим
4 лютого: Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій
5 лютого: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір, Серафим, Клим
6 лютого: Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій, Оксана
7 лютого: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро
8 лютого: Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір
9 лютого: Дмитро, Іван, Петро
10 лютого: Володимир, Георгій, Ольга
11 лютого: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман
12 лютого: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Вольдемар, Степан
13 лютого: Віктор, Іван, Ілля, Микита
14 лютого: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Давид
15 лютого: Василь
16 лютого: Анна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Адріан
17 лютого: Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій
18 лютого: Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра, Агата
19 лютого: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр, Марта, Марфа, Арсеній
20 лютого: Олександр, Олексій, Петро, Лука
21 лютого: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір, Захар, Теодор
22 лютого: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій
23 лютого: Анна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Герман, Марк, Георгій
24 лютого: Всеволод, Дмитро, Єгор, Гавриїл
25 лютого: Антон, Євген, Марія, Олексій
26 лютого: Анна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій, Аріна,
27 лютого: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір
28 Лютого: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія, Єфросинія, Афанасій.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у лютому буде абсолютна дзеркальна дата-паліндром.
А також розповідали про те, які свята будемо відзначати в лютому і скільки відпочивати.