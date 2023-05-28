Дні ангела у червні: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами

Спеціальний календар Святці з давніх часів використовували, щоб вибрати правильне ім'я для новонародженої дитини. Вважається, що малюк отримає заступництво того святого, чиє ім'я він отримає за Святцями.
У світі часто дають дітям подвійні імена - перше мирське, а друге на ім'я святого, по Святцям.
Як правильно назвати дитину у червні та кого потрібно привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
1 червня: Матвій, Олександр, Анастасія, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Ігнатій, Корнелій, Максим, Митрофан, Михайло, Павло, Сергій.
2 червня: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ніна, Сусанна.
3 червня: Ярослав, Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.
4 червня: Софія, Володимир, Данило, Дмитро, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Фадей, Федір, Емма, Донат.
5 червня: Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Давид, Єфросинія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастян, Федір, Яків.
6 червня: Геннадій, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Сусанна, Федір, Маркіяна (Мартьяна), Меркурій, Фелікс, Християн.
7 червня: Інокентій, Іван, Роберт, Федір, Ольвіан (Ольвія), Созон (Созонт).
8 червня: Олена, Олександр, Андрій, Георгій, Давид, Іван, Карп, Макар, Марк, Маркіян.
9 червня: Аліпія (Аліпій), Леонід, Анастасія, Діана, Іван, Леонтій, Петро, Федора, Ніл, Кіпріан, Іона.
10 червня: Олексій, Василь, Дмитро, Захар, Ігнатій, Макар, Микита, Павло, Філофея.
11 червня: Фаїна, Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія, Феодосія.
12 червня: Ісаакій, Никанор, Ісай, Наталій, Яків, Салон.
13 червня: Антон, Борис, Христина, Роман, Євстафій, Єрмій, Маг, Петронілла, Полікарп, Христина.
14 червня: Віра, Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харита, Денис, Неон, Юстин, Валеріан.
15 червня: Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Марина, Марія, Петро, Уляна, Юліанія, Марін.
16 червня: Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Іоланта, Клавдія, Лук'ян, Павло.
17 червня: Митрофан, Іван, Марія, Марфа, Назар, Петро, Софія, Юліан, Єлизар, Северин.
18 червня: Ігор, Гавриїл, Георгій, Гордій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір, Маркіян, Мар'ян.
19 червня: Віссаріон, Георгій, Іларіон, Лук'ян, Сусанна, Фекла, Ростислав, Софія, Юліана.
20 червня: Антон, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Калерія, Лук'ян, Марія, Степан, Тарас, Федот, Клавдій, Смарагд, Сусанна.
21 червня: Афра, Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.
22 червня: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Текла, Магдалина, Марім'яна, Енафа.
23 червня: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій, Феофан
24 червня: Варфоломій, Єфрем, Марія.
25 червня: Андрій, Ганна, Арсен, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.
26 червня: Родіон, Олександр, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея, Яків.
27 червня: Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.
28 червня: Августин, Віт, Єфрем, Михайло, Григорій, Модест, Семен, Степан, Федір.
29 червня : Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихін, Алексіна.
30 червня: Діна, Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Микита, Пелагея.
До речі, раніше ми писали про те, які свята та пам'ятні дні чекають на нас у червні та чи будуть додаткові вихідні.
А ще розповідали про те, у які дні у червні не варто планувати важливих справ.