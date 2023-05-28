Дни ангела в июне: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами

Специальный календарь Святцы с древним времен использовали, чтобы выбрать правильное имя для новорожденного ребенка. Считается, что малыш получит покровительство того святого, чье имя он получит по Святцам.

В современном мире часто дают детям двойные имена - первое мирское, а второе по имени святого, по Святцам.