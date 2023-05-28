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Дні ангела у червні: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами

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Неділя 28 травня 2023 12:36
Дні ангела у червні: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами Дні ангела у червні 2023 року (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Спеціальний календар Святці з давніх часів використовували, щоб вибрати правильне ім'я для новонародженої дитини. Вважається, що малюк отримає заступництво того святого, чиє ім'я він отримає за Святцями.

У світі часто дають дітям подвійні імена - перше мирське, а друге на ім'я святого, по Святцям.

Як правильно назвати дитину у червні та кого потрібно привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Дні ангела у червні 2023

1 червня: Матвій, Олександр, Анастасія, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Ігнатій, Корнелій, Максим, Митрофан, Михайло, Павло, Сергій.

2 червня: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ніна, Сусанна.

3 червня: Ярослав, Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

4 червня: Софія, Володимир, Данило, Дмитро, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Фадей, Федір, Емма, Донат.

5 червня: Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Давид, Єфросинія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастян, Федір, Яків.

6 червня: Геннадій, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Сусанна, Федір, Маркіяна (Мартьяна), Меркурій, Фелікс, Християн.

7 червня: Інокентій, Іван, Роберт, Федір, Ольвіан (Ольвія), Созон (Созонт).

8 червня: Олена, Олександр, Андрій, Георгій, Давид, Іван, Карп, Макар, Марк, Маркіян.

9 червня: Аліпія (Аліпій), Леонід, Анастасія, Діана, Іван, Леонтій, Петро, Федора, Ніл, Кіпріан, Іона.

10 червня: Олексій, Василь, Дмитро, Захар, Ігнатій, Макар, Микита, Павло, Філофея.

11 червня: Фаїна, Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія, Феодосія.

12 червня: Ісаакій, Никанор, Ісай, Наталій, Яків, Салон.

13 червня: Антон, Борис, Христина, Роман, Євстафій, Єрмій, Маг, Петронілла, Полікарп, Христина.

14 червня: Віра, Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харита, Денис, Неон, Юстин, Валеріан.

15 червня: Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Марина, Марія, Петро, Уляна, Юліанія, Марін.

16 червня: Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Іоланта, Клавдія, Лук'ян, Павло.

17 червня: Митрофан, Іван, Марія, Марфа, Назар, Петро, Софія, Юліан, Єлизар, Северин.

18 червня: Ігор, Гавриїл, Георгій, Гордій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір, Маркіян, Мар'ян.

19 червня: Віссаріон, Георгій, Іларіон, Лук'ян, Сусанна, Фекла, Ростислав, Софія, Юліана.

20 червня: Антон, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Калерія, Лук'ян, Марія, Степан, Тарас, Федот, Клавдій, Смарагд, Сусанна.

21 червня: Афра, Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

22 червня: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Текла, Магдалина, Марім'яна, Енафа.

23 червня: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій, Феофан

24 червня: Варфоломій, Єфрем, Марія.

25 червня: Андрій, Ганна, Арсен, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

26 червня: Родіон, Олександр, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея, Яків.

27 червня: Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.

28 червня: Августин, Віт, Єфрем, Михайло, Григорій, Модест, Семен, Степан, Федір.

29 червня : Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихін, Алексіна.

30 червня: Діна, Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Микита, Пелагея.

До речі, раніше ми писали про те, які свята та пам'ятні дні чекають на нас у червні та чи будуть додаткові вихідні.

А ще розповідали про те, у які дні у червні не варто планувати важливих справ.

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