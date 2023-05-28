Дні ангела у червні: як правильно назвати малюка та кого привітати з іменинами

Спеціальний календар Святці з давніх часів використовували, щоб вибрати правильне ім'я для новонародженої дитини. Вважається, що малюк отримає заступництво того святого, чиє ім'я він отримає за Святцями.

У світі часто дають дітям подвійні імена - перше мирське, а друге на ім'я святого, по Святцям.