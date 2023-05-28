Дни ангела в июне: как правильно назвать малыша и кого поздравить с именинами
Специальный календарь Святцы с древним времен использовали, чтобы выбрать правильное имя для новорожденного ребенка. Считается, что малыш получит покровительство того святого, чье имя он получит по Святцам.
В современном мире часто дают детям двойные имена - первое мирское, а второе по имени святого, по Святцам.
Как правильно назвать ребенка в июне и кого нужно поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.
Дни ангела в июне 2023
1 июня: Матвей, Александр, Анастасия, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Игнатий, Корнелий, Максим, Митрофан, Михаил, Павел, Сергей.
2 июня: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Нина, Сусанна.
3 июня: Ярослав, Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.
4 июня: Софья, Владимир, Даниил, Дмитрий, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Фаддей, Федор, Эмма, Донат.
5 июня: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Давид, Ефросинья, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор, Яков.
6 июня: Геннадий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Сусанна, Федор, Маркиана (Мартьяна), Меркурий, Феликс, Христиан.
7 июня: Иннокентий, Иван, Роберт, Федор, Ольвиан (Ольвия), Созон (Созонт).
8 июня: Елена, Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Карп, Макар, Марк, Маркиян.
9 июня: Алипия (Алипий), Леонид, Анастасия, Диана, Иван, Леонтий, Петр, Федора, Нил, Киприан, Иона.
10 июня: Алексей, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Павел, Филофея.
11 июня: Фаина, Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Мария, Феодосия.
12 июня: Исаакий, Никанор, Исай, Наталий, Яков, Салон.
13 июня: Антон, Борис, Кристина, Роман, Евстафий, Ермий, Маг, Петронилла, Поликарп, Христина.
14 июня: Вера, Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харита, Денис, Неон, Юстин, Валериан.
15 июня: Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Марина, Мария, Петр, Ульяна, Юлиания, Марин.
16 июня: Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Иоланта, Клавдия, Лукьян, Павел.
17 июня: Митрофан, Иван, Мария, Марфа, Назар, Петр, Софья, Юлиан, Елизар, Северин.
18 июня: Игорь, Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор, Маркиян, Марьян.
19 июня: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла, Ростислав, Софья, Юлиана.
20 июня: Антон, Богдан, Борис, Валерия, Василий, Зинаида, Иван, Калерия, Лукьян, Мария, Степан, Тарас, Федот, Клавдий, Смарагд, Сусанна.
21 июня: Афра, Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел.
22 июня: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла, Магдалина, Маримьяна, Эннафа.
23 июня: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Татьяна, Тимофей, Феофан
24 июня: Варфоломей, Ефрем, Мария.
25 июня: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
26 июня: Родион, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Яков.
27 июня: Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий.
28 июня: Августин, Вит, Ефрем, Михаил, Григорий, Модест, Семен, Степан, Федор.
29 июня: Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Алексина.
30 июня: Дина, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея.
Кстати, ранее мы писали о том, какие праздники и памятные дни ждут нас в июне и будут ли дополнительные выходные.
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