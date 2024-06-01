Дні ангела у червні 2024: як обрати ім'я для дитини та кого привітати
Дні ангела в червні 2024 року (фото: GettyImages)
Сьогодні починається перший місяць літа - червень. Окрім церковних свят, звісно, відзначають іменини, які також називають днем ангела для певної людини.
Про те, у кого іменини в травні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Дні ангела у червні 2024 року за новим стилем
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1 червня: Василь, Давид, Гаврило, Віра, Денис, Харитон, Павло.
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2 червня: Юліана, Дмитро, Костянтин, Іван, Ян, Уляна, Марія.
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3 червня: Михайло, Афанасій, Юліан, Дмитро, Денис, Павло, Лук'ян.
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4 червня: Митрофан, Іван, Єлізар, Назар, Софія, Ян, Петро, Марія, Марфа, Марта.
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5 червня: Гаврило, Аполлон, Ігор, Георгій, Михайло, Гордій, Єгор, Леонід, Костянтин, Марк, Петро, Микола, Федір, Теодор.
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6 червня: Іларіон, Єгор, Георгій.
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7 червня: Афанасій, Антон, Гнат, Богдан, Веніамін, Василь, Валентин, Михайло, Володимир, Олександр, Віктор, Вольдемар, Іван, Григорій, Микола, Лев, Петро, Павло, Степан, Ян, Тарас, Сюзанна, Валерія, Марія, Зінаїда.
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8 червня: Костянтин, Василь, Теодор, Меланія, Павло, Федір.
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9 червня: Фекла, Іван, Олександр, Кирило, Рафаель, Олексій, Марфа, Ян, Марія, Маріанна, Марта.
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10 червня: Тимофій, Василь, Антоніна, Макар, Олексій, Олександр, Павло, Микола, Семен, Іван, Ян.
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11 червня: Марія, Варфоломій.
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12 червня: Арсеній, Андрій, Іван, Степан, Петро, Ян, Тимофій, Ганна, Юліан.
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13 червня: Іван, Данило, Пелагея, Олександр, Дмитро, Ян, Сава, Акіліна, Яків, Ганна, Антоніна, Андрій, Олександра.
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14 червня: Георгій, Володимир, Єгор, Олександр, Єлисей, Мстислав Йосип, Вольдемар, Микола, Серафим, Павло.
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15 червня: Григорій, Михайло, Федір, Теодор, Семен.
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16 червня: Михайло, Костянтин, Тихон, Петро.
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17 червня: Йосип, Ісмаїл, Клим, Кирило, Микита, Максим, Пелагея Савелій.
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18 червня: Данило, Опанас, Михайло, Леонтій, Єфросинія, Дар'я, Марія.
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19 червня: Григорій, Василь, Микита, Іван, Семен, Теодор, Степан, Ксенія, Федір, Ян, Оксана.
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20 червня:Теодор, Іван, Ян, Інокентій, Федір.
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21 червня: Георгій, Макар, Єгор, Олександр, Іван, Олена, Ян, Ілона, Олена.
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22 червня: Леонтій, Леонід, Іван, Ніл, Ян, Петро, Анастасія.
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23 червня: Захар, Денис, Дмитро, Іраклій, Гнат, Микита, Макар, Микола, Петро, Павло, Ілона, Олена.
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24 червня: Іван, Богдан, Олександр, Костянтин, Лука, Андрій, Ян, Фаїна, Марія.
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25 червня: Яків, Василь.
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26 червня: Микола, Борис, Остап, Філіп, Христина, Роман.
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27 червня: Гаврило, Василь, Денис, Давид, Харитон, Віра, Павло.
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28 червня: Іван, Дмитро, Костянтин, Марія, Ян, Юліана, Уляна.
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29 червня: Дмитро, Денис, Лук'ян, Опанас, Михайло, Павло, Юліан, Петро.
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30 червня: Митрофан, Іван, Єлізар, Петро, Назар, Марія, Ян, Марта, Софія, Марфа.
Дні ангела у червні 2024 року за старим стилем
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1 червня: Григорій, Валентин, Віктор, Антон, Василь, Гнат, Дмитро, Максим, Іван, Митрофан, Матвій, Микола, Михайло, Павло, Олександр, Акакій, Сергій, Анастасія.
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2 червня: Йосип, Іван, Сюзанна, Микита, Олександр, Тимофій, Олексій, Ян.
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3 червня: Єлисей, Андрій, Кирило, Михайло, Костянтин, Теодор, Ярослав, Федір, Ілона, Олена.
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4 червня: Захар, Данило, Макар, Павло, Михайло, Федір, Теодор, Софія, Яків.
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5 червня: Данило, Афанасій, Леонтій, Дарина, Михайло, Марія, Єфросинія.
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6 червня: Григорій, Василь, Микита, Степан, Іван, Семен, Федір Теодор, Ксенія, Ян, Оксана.
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7 червня: Інокентій, Іван, Теодор, Ян, Федір.
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8 червня: Єгор, Георгій, Іван, Олександр, Макар, Олена, Ян, Ілона.
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9 червня: Леонід, Іван, Леонтій, Петро, Ніл, Анастасія, Ян.
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10 червня: Дмитро, Денис, Захар, Іраклій, Гнат, Микита, Макар, Микола, Петро, Ілона, Павло, Олена.
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11 червня: Богдан, Андрій, Іван, Лука, Костянтин, Ян, Олександр, Фаїна, Марія.
-
12 червня: Яків, Василь.
-
13 червня: Микола, Борис, Роман, Остап, Христина, Філіп.
-
14 червня: Давид, Гаврило, Василь, Віра, Денис, Харитон, Павло.
-
15 червня: Іван, Дмитро, Костянтин, Марія, Ян, Юліана. Уляна.
-
16 червня: Денис, Афанасій, Дмитро, Михайло, Лук'ян, Юліан, Павло.
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17 червня: Іван, Єлізар, Назар , Митрофан, Ян, Петро, Марта, Марія, Софія, Марфа.
-
18 червня: Гаврило, Аполлон, Георгій, Єгор, Гордій, Ігор, Федір, Леонід, Костянтин, Михайло, Марк, Микола, Теодор, Петро.
-
19 червня: Єгор, Георгій, Іларіон, Сюзанна, Рафаель, Фекла.
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20 червня: Афанасій, Антон, Богдан, Валентин, Гнат, Василь, Веніамін, Віктор, Вольдемар, Володимир, Григорій, Іван, Лев, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Павло, Ян, Степан, Тарас, Зінаїда, Валерія, Калерія, Сюзанна, Марія.
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21 червня: Костянтин, Василь, Павло, Федір, Теодор, Меланія.
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22 червня: Кирило, Іван, Олександр, Рафаель, Олексій, Ян, Марія Маріанна, Марфа, Марта, Фекла.
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23 червня: Олександр, Іван, Василь, Микола, Макар, Олексій, Семен, Павло, Тимофій, Антоніна, Ян.
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24 червня: Марія, Варфоломій.
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25 червня: Арсеній, Ганна, Андрій, Степан, Іван, Юліан, Петро, Ян, Тимофій.
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26 червня: Данило, Андрій, Дмитро, Олександр, Іван, Яків, Сава, Ян, Антоніна, Акіліна, Олександра, Пелагея, Ганна.
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27 червня: Володимир, Олександр, Георгій, Вольдемар, Єгор, Мстислав, Єлисей, Серафим, Йосип, Павло, Микола.
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28 червня: Михайло, Григорій, Семен, Федір, Теодор.
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29 червня: Костянтин, Петро, Михайло, Тихон.
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30 червня: Кирило, Ісмаїл, Йосип, Максим, Клим, Савелій, Микита.