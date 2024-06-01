Дні ангела у червні 2024: як обрати ім'я для дитини та кого привітати

Сьогодні починається перший місяць літа - червень. Окрім церковних свят, звісно, відзначають іменини, які також називають днем ангела для певної людини.

Про те, у кого іменини в травні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Раніше ми писали про те, яких правил потрібно дотримуватися в церкві.

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Використані джерела для підготовки матеріалу: Церковний календар, Chas.news.