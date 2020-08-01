Дневная сонливость является симптомом опасной болезни: когда нужно идти к врачу
Суббота 01 августа 2020 10:47
Новина українською
Дневная сонливость (фото: canva.com)
Сонливость в течение дня может быть не связана с нарушениями сна
Дневная сонливость, повторяющаяся регулярно и являющаяся непреодолимым желанием, может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях. Как правило, гиперсомния, гораздо чаще является причиной скрытой депрессии, соматической патологии и ожирения. Какие тревожные симптомы могут говорить о необходимости срочного похода к врачу – читайте ниже.
Как проявляется патологическая дневная сонливость:
- Вы не можете ясно мыслить и принимать решения в течение дня. Чрезмерное желание лечь поспать днем может повлиять на вашу способность ясно и трезво мыслить. Сосредоточиться на работе или учебе трудно. Например, вы все перечитываете и перечитываете один и тот же отрывок текста, чтобы понять его смысл. Также человек может игнорировать какую-то важную задачу или становиться вспыльчивым и импульсивным.
- Проблемы с кратковременной памятью. Чрезмерная дневная сонливость вызывает значительные проблемы с кратковременной памятью, обычно связанные с апноэ сна. Даже если вы не знаете, что у вас есть это состояние, недостаток восстановительного сна негативно влияет на состояние мозга. При этом долговременная память не нарушается.
- Сниженная производительность. Признак снижения производительности труда – неспособность уложиться в поставленные сроки и выполнить трудовые задачи, которые раньше удавались. Например, вы тратите несколько часов на то, чтобы выучить заданный материал, тогда как раньше это отнимало не более часа.
- Засыпаете за рулем. Если дневная сонливость происходит даже за рулем, это говорит, что выделяемого адреналина недостаточно. Такая сонливость говорит не о нарушениях сна, а о явном заболевании.
К другим тревожным симптомам дневной сонливости относятся – храп, апноэ сна, слишком большое количество кофеина, депрессия, стресс или хронический болевой синдром. Они мешают полноценному ночному отдыху и заставляют человека чувствовать себя вялым и разбитым днем.
Нарушения сна ведут к усилению чувства голода и аппетита, оказывают вредное воздействие на углеводный обмен, повышают уровень секреции кортизола (гормонов стресса) и вызывают другие негативные явления, которые в сумме дают дополнительный риск развития диабета и других заболеваний. Людей, страдающих от непреодолимой дневной сонливости, прежде всего нужно обследовать на депрессию и диабет, патологию щитовидной железы и нервной системы независимо от наличия или отсутствия у них специфических симптомов нарушения сна.
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