Денна сонливість є симптомом небезпечної хвороби: коли потрібно йти до лікаря
Субота 01 серпня 2020 10:47
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Денна сонливість (фото: canva.com)
Сонливість протягом дня може бути не пов'язана з порушеннями сну
Денна сонливість, яка регулярно повторюється і є непереборним бажанням, може свідчити про важкі захворювання. Як правило, гіперсомнія, набагато частіше є причиною прихованої депресії, соматичної патології та ожиріння. Які тривожні симптоми можуть говорити про необхідність термінового походу до лікаря – читайте нижче.
Як проявляється патологічна денна сонливість:
- Ви не можете ясно мислити та приймати рішення протягом дня. Надмірне бажання лягти поспати вдень може вплинути на вашу здатність ясно і тверезо мислити. Зосередитися на роботі чи навчанні важко. Наприклад, ви все перечитуєте і перечитуєте один і той же уривок тексту, щоб зрозуміти його сенс. Також людина може ігнорувати якусь важливу задачу або ставати запальною та імпульсивною.
- Проблеми з короткочасною пам'яттю. Надмірна денна сонливість викликає значні проблеми з короткочасною пам'яттю, зазвичай пов'язані з апное сну. Навіть якщо ви не знаєте, що у вас є цей стан, недолік відновного сну негативно впливає на стан мозку. При цьому довготривала пам'ять не порушується.
- Знижена продуктивність. Ознака зниження продуктивності праці – нездатність вкластися у визначені терміни й виконувати трудові завдання, які раніше вдавалися. Наприклад, ви витрачаєте кілька годин на те, щоб вивчити заданий матеріал, тоді як раніше це забирало не більше ніж годину.
- Засинаєте за кермом. Якщо денна сонливість відбувається навіть за кермом, це говорить, що виділяється адреналіну недостатньо. Така сонливість говорить не про порушення сну, а про явне захворювання.
До інших тривожних симптомів денної сонливості відносяться хропіння, апное сну, занадто велику кількість кофеїну, депресію, стрес або хронічний больовий синдром. Вони заважають повноцінному нічному відпочинку і змушують людину відчувати себе млявою і розбитою днем.
Порушення сну ведуть до посилення почуття голоду й апетиту, надають шкідливий вплив на вуглеводний обмін, підвищують рівень секреції кортизолу (гормону стресу) і викликають інші негативні явища, які в сумі дають додатковий ризик розвитку діабету та інших захворювань. Людей, які страждають від непереборної денної сонливості, насамперед потрібно обстежувати на депресію і діабет, патології щитовидної залози та нервової системи незалежно від наявності або відсутності у них специфічних симптомів порушення сну.
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