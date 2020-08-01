Денна сонливість є симптомом небезпечної хвороби: коли потрібно йти до лікаря

Денна сонливість (фото: canva.com)

Сонливість протягом дня може бути не пов'язана з порушеннями сну

Денна сонливість, яка регулярно повторюється і є непереборним бажанням, може свідчити про важкі захворювання. Як правило, гіперсомнія, набагато частіше є причиною прихованої депресії, соматичної патології та ожиріння. Які тривожні симптоми можуть говорити про необхідність термінового походу до лікаря – читайте нижче.

Як проявляється патологічна денна сонливість:

Ви не можете ясно мислити та приймати рішення протягом дня. Надмірне бажання лягти поспати вдень може вплинути на вашу здатність ясно і тверезо мислити. Зосередитися на роботі чи навчанні важко. Наприклад, ви все перечитуєте і перечитуєте один і той же уривок тексту, щоб зрозуміти його сенс. Також людина може ігнорувати якусь важливу задачу або ставати запальною та імпульсивною. Проблеми з короткочасною пам'яттю. Надмірна денна сонливість викликає значні проблеми з короткочасною пам'яттю, зазвичай пов'язані з апное сну. Навіть якщо ви не знаєте, що у вас є цей стан, недолік відновного сну негативно впливає на стан мозку. При цьому довготривала пам'ять не порушується. Знижена продуктивність. Ознака зниження продуктивності праці – нездатність вкластися у визначені терміни й виконувати трудові завдання, які раніше вдавалися. Наприклад, ви витрачаєте кілька годин на те, щоб вивчити заданий матеріал, тоді як раніше це забирало не більше ніж годину. Засинаєте за кермом. Якщо денна сонливість відбувається навіть за кермом, це говорить, що виділяється адреналіну недостатньо. Така сонливість говорить не про порушення сну, а про явне захворювання.

До інших тривожних симптомів денної сонливості відносяться хропіння, апное сну, занадто велику кількість кофеїну, депресію, стрес або хронічний больовий синдром. Вони заважають повноцінному нічному відпочинку і змушують людину відчувати себе млявою і розбитою днем.

Порушення сну ведуть до посилення почуття голоду й апетиту, надають шкідливий вплив на вуглеводний обмін, підвищують рівень секреції кортизолу (гормону стресу) і викликають інші негативні явища, які в сумі дають додатковий ризик розвитку діабету та інших захворювань. Людей, які страждають від непереборної денної сонливості, насамперед потрібно обстежувати на депресію і діабет, патології щитовидної залози та нервової системи незалежно від наявності або відсутності у них специфічних симптомів порушення сну.

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