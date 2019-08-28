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В Днестре утонул ребенок: испытывал собственное изобретение

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 16:02
В Днестре утонул ребенок: испытывал собственное изобретение
В Днестре утонул ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик сконструировал спасательный жилет и решил его опробовать

В Тернопольской области утонул 10-летний мальчик, так как решил поплавать в жилете, который сконструировал сам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Тернопольской области.

Трагедия произошла в селе Космирин Бучацького района Тернопольской области. В понедельник, 26 августа, около 18:00, 10-летний местный житель находился вместе с друзьями на пастбище и пас коров. Потом дети решили искупаться в Днестре, и мальчик решил испытать собственное изобретение – жилет из пластиковых бутылок.

Он надел его на его себя и вошел в воду. Через некоторое время самодельный жилет развязался. Как рассказали остальные дети – он пытался доплыть до берега самостоятельно, но ему не удалось, и он ушел под воду.

Остальные дети помочь ему не могли, так как сами плохо плавали. А когда взрослые прибежали – ребенок уже был под водой.

Тело погибшего ребенка смогли обнаружить только через два дня. Участковый Бучацького отделения полиции нашел его 28 августа в нескольких километрах от места происшествия.

Полиция начала расследование по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "Несчастный случай".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Измаиле пятилетний ребенок пошел купаться без родителей и утонул.

А также рассказывали о том, что под Ровно погиб 15-летний пластун из Львова.

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