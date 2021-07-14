Под Днепром влюбленные подростки наглотались таблеток: подробности драмы

Все произошло в пгт Раздоры Синельниковского района.

Отмечается, что в реанимацию областной детской больницы накануне вечером поступила 13-летняя девочка. Врачи ей поставили диагноз - острое медикаментозное отравление. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

По данным источников издания, восьмиклассница поступила в медучреждение из пгт Раздоры Синельниковского района. Правоохранители установили, что накануне пострадавшая поссорилась со своим парнем, 16-летним студентом Васильковского ПТУ.

В настоящее время здоровью школьницы ничего не угрожает. О самочувствии ее парня информации не поступало.