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Под Днепром влюбленные подростки наглотались таблеток: подробности драмы

Автор: Людмила Жукова

Под Днепром влюбленные подростки поссорились между собой и решили наглотаться таблеток. Дети находились в квартире и приняли такое решение.

Об этом сообщает "Днепр Час".

Все произошло в пгт Раздоры Синельниковского района.

Отмечается, что в реанимацию областной детской больницы накануне вечером поступила 13-летняя девочка. Врачи ей поставили диагноз - острое медикаментозное отравление. У нее также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

По данным источников издания, восьмиклассница поступила в медучреждение из пгт Раздоры Синельниковского района. Правоохранители установили, что накануне пострадавшая поссорилась со своим парнем, 16-летним студентом Васильковского ПТУ.

В настоящее время здоровью школьницы ничего не угрожает. О самочувствии ее парня информации не поступало.

Как мы ранее писали, в 2021 году более 120 детей покончили жизнь самоубийством, как вовремя распознать настрой подростка.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно уберечь ребенка от опасности в интернете.

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