Під Дніпром закохані підлітки наковталися таблеток: подробиці драми

Все сталося в смт Роздори Синельниківського району.

Зазначається, що в реанімацію обласної дитячої лікарні напередодні ввечері надійшла 13-річна дівчинка. Лікарі їй поставили діагноз - гостре медикаментозне отруєння. У неї також діагностували закриту черепно-мозкову травму і садна по всьому тілу.

За даними джерел видання, восьмикласниця надійшла до медзакладу з смт Роздори Синельниківського району. Правоохоронці встановили, що напередодні постраждала посварилася зі своїм хлопцем, 16-річним студентом Васильківського ПТУ.

Зараз здоров'ю школярки нічого не загрожує. Про самопочуття її хлопця інформації не надходило.