Над Днепром раскинулась шикарная тройная радуга: "глаз не оторвать" (фото)

В Днепре сегодня в небе раскинулась удивительная тройная радуга, за которой с восторгом наблюдали жители города, и активно делились кадрами в сети с другими.
Подобный радужный флешмоб 19 мая экспромтом инициировал мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook.
Градоначальник призвал пользователей сети прислать ему снимки этого яркого атмосферного явления, так как лично насладиться зрелищем не может, ведь уехал из города.
"Днепряне, земляки дорогие, я тут сижу в скучном Киеве, а говорят у нас в Днепре Радуга! Да такая шикарная, что никогда такой не видели. Глаз не оторвать. Накидайте фоток, пожалуйста, в комментарии. Люблю наш город", - написал Филатов.
И ответ не заставил себя долго ждать. Пользователи интернета стали активно размещать под постом красочные кадры необычайной радуги в днепровском небе после майской грозы, и делиться впечатлениями.
Радуга в Днепре восхитила пользователей сети (фото: facebook.com/ms.svet.ms)
Тройная радуга раскинулась в Днепре 19 мая (фото: facebook.com/odarka.bila)
В Днепре наблюдали необычную радугу 19 мая (фото: facebook.com/nina.petruk.1)
В Днепре раскинулась необычная радуга 19 мая (фото: facebook.com / Alexey Gerasimovich)
Жители Днепра делятся радугами (фото: facebook.com/gerlivanova.irina)
Добавим, что сам инициатор такой "радужной выставки" Борис Филатов с иронией отметил в комментарии, что его просто "закидали радугами"", и теперь у него "отвалился палец ставить лайки".
Яркая радуга в небе над Днепром 19 мая *фото: facebook.com / Anna Trotsenko)
Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, скоро в Украине резко изменится погода.
Напомним, этой зимой в Одессе в -14 градусов "закипело" море, и в сети показали видео захватывающего природного явления.