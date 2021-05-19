Над Дніпром розкинулася шикарна потрійна веселка: "очей не відірвати" (фото)

Градоначальник закликав користувачів мережі надіслати йому знімки цього яскравого атмосферного явища, позаяк особисто насолодитися видовищем не може, бо поїхав з міста.

"Дніпряни, земляки дорогі, я тут сиджу в нудному Києві, а кажуть у нас в Дніпрі Веселка! Та така шикарна, що ніколи такої не бачили. Очей не відірвати. Накидайте фоток, будь ласка, в коментарі. Люблю наше місто", - написав Філатов.

І відповідь не змусила себе довго чекати. Користувачі інтернету стали активно розміщувати під постом барвисті кадри надзвичайної веселки в Дніпровському небі після травневої грози, і ділитися враженнями.

Дві веселки - дві мрії - миру країні та міцного здоров'я всім!

Офігенна веселка, вперше таку бачу. Аж три штуки відразу! Класно!

Веселка в Дніпрі захопила користувачів мережі (фото: facebook.com/ms.svet.ms)

Подвійну доводилося бачити, а сьогодні диво - потрійна!

Судячи з коментарів, все місто було зайняте - фоткало веселку!

Потрійна веселка розкинулася в Дніпрі 19 травня (фото: facebook.com/odarka.bila)

Класно! Весь Дніпро спостерігав це диво природи!

Як красиво, коли веселками "кидаються"!

У Дніпрі спостерігали незвичайну веселку 19 травня (фото: facebook.com/nina.petruk.1)

Цікаво, що одна веселка над Нагіркою - яскраві кольори від периферії до центру в тому порядку як запам'ятайці "Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати!". За нею ближче до парку Шевченка ще одна, концентричні - обидві з одного центру, але! У цій другій - кольори у зворотному порядку, спочатку зліва направо: Фарбувати, сани, буде, завзято, жде, осінь, чапля. Хто пояснить?

Яке у нас сьогодні райдужне місто! Це так здорово!

У Дніпрі розкинулася незвичайна Веселка 19 травня (фото: facebook.com / Alexey Gerasimovich)

Ми на Комінтерну бачили 4!!!! Сьогодні.

Я в Туреччині, але Дніпровську веселку прислали

Жителі Дніпра діляться веселками (фото: facebook.com/gerlivanova.irina)

Додамо, що сам ініціатор такої "райдужної виставки" Борис Філатов з іронією зазначив у коментарі, що його просто "закидали веселками"", і тепер у нього "відвалився палець ставити лайки".

Яскрава веселка в небі над Дніпром 19 травня *фото: facebook.com / Anna Trotsenko)