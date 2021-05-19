Над Дніпром розкинулася шикарна потрійна веселка: "очей не відірвати" (фото)

У Дніпрі сьогодні в небі розкинулася дивовижна потрійна веселка, за якою із захопленням спостерігали жителі міста, і активно ділилися кадрами в мережі з іншими.
Подібний райдужний флешмоб 19 травня експромтом ініціював мер Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook.
Градоначальник закликав користувачів мережі надіслати йому знімки цього яскравого атмосферного явища, позаяк особисто насолодитися видовищем не може, бо поїхав з міста.
"Дніпряни, земляки дорогі, я тут сиджу в нудному Києві, а кажуть у нас в Дніпрі Веселка! Та така шикарна, що ніколи такої не бачили. Очей не відірвати. Накидайте фоток, будь ласка, в коментарі. Люблю наше місто", - написав Філатов.
І відповідь не змусила себе довго чекати. Користувачі інтернету стали активно розміщувати під постом барвисті кадри надзвичайної веселки в Дніпровському небі після травневої грози, і ділитися враженнями.
Веселка в Дніпрі захопила користувачів мережі (фото: facebook.com/ms.svet.ms)
Потрійна веселка розкинулася в Дніпрі 19 травня (фото: facebook.com/odarka.bila)
У Дніпрі спостерігали незвичайну веселку 19 травня (фото: facebook.com/nina.petruk.1)
У Дніпрі розкинулася незвичайна Веселка 19 травня (фото: facebook.com / Alexey Gerasimovich)
Жителі Дніпра діляться веселками (фото: facebook.com/gerlivanova.irina)
Додамо, що сам ініціатор такої "райдужної виставки" Борис Філатов з іронією зазначив у коментарі, що його просто "закидали веселками"", і тепер у нього "відвалився палець ставити лайки".
Яскрава веселка в небі над Дніпром 19 травня *фото: facebook.com / Anna Trotsenko)
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