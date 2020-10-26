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Под Днепром пьяный водитель автопогрузчика устроил ночные гонки с полицией (фото)

Днепр, Понедельник 26 октября 2020 19:21
Под Днепром пьяный водитель автопогрузчика устроил ночные гонки с полицией (фото)
Пьяный водитель ночью гонялся с полицией (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Нетрезвый водитель автопогрузчика заставил полицию понервничать

В ночь с 25 на 26 октября в селе Любимовка Днепропетровской области патрульные устроили погоню за пьяным водителем автопогрузчика, который убегал от правоохранителей в поле.

У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Он создавал аварийные ситуации на дороге, сбивал мусорные баки, и несмотря на требования полицейского не хотел останавливать автопогрузчик Scorpion. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Патрульные обнаружили указанное транспортное средство и подали водителю требование об остановке, но он также их проигнорировал. К погоне за злобным нарушителем ПДД присоединился экипаж сотрудников роты тактико-оперативного реагирования.

Под Днепром пьяный водитель автопогрузчика устроил ночные гонки с полицией (фото)

Пьяный водитель ночью гонялся с полицией (фото: facebook.com/dnipropolice)

После того как удалось остановить автопогрузчик, водитель бросился в бега в поле. Правоохранителям удалось его задержать. Выяснилось, что за рулем был 24-летний житель села Любимовка. При проверке наличия алкоголя в крови драгер показал 1,42 промилле, при норме в 0,2.

Под Днепром пьяный водитель автопогрузчика устроил ночные гонки с полицией (фото)

Пьяный водитель ночью гонялся с полицией (фото: facebook.com/dnipropolice)

Полицейские составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение требования об остановке.

Стоит отметить, что во время обыска у водителя нашли нож. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Под Днепром пьяный водитель автопогрузчика устроил ночные гонки с полицией (фото)

Пьяный водитель ночью гонялся с полицией (фото: facebook.com/dnipropolice)

Напомним, в центре Киева произошла погоня со стрельбой. Спецназовцы задержали дерзких мошенников.

Ранее в Киеве неизвестный похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией.

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