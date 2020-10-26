Під Дніпром п'яний водій автонавантажувача влаштував нічні перегони з поліцією (фото)

П'яний водій вночі ганявся з поліцією (колаж: РБК-Україна)

Нетверезий водій автонавантажувача змусив понервувати поліцію

В ніч з 25 на 26 жовтня в селі Любимівка Дніпропетровської області патрульні влаштували погоню за п'яним водієм автонавантажувача, який тікав від правоохоронців в поле.

У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він створював аварійні ситуації на дорозі, збивав сміттєві баки, і попри вимоги поліцейського не хотів зупиняти автонавантажувач Scorpion. Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook.

Патрульні виявили зазначений транспортний засіб і подали водієві вимогу про зупинку, але він також їх проігнорував. До гонитви за злісним порушником ПДР приєднався екіпаж співробітників роти тактико-оперативного реагування.

П'яний водій вночі ганявся з поліцією (фото: facebook.com/dnipropolice)

Після того як вдалося зупинити автонавантажувач, водій кинувся тікати в поле. Правоохоронцям вдалося його затримати. З'ясувалося, що за кермом був 24-річний житель села Любимівка. При перевірці наявності алкоголю в крові драгер показав 1,42 проміле, при нормі 0,2.

П'яний водій вночі ганявся з поліцією (фото: facebook.com/dnipropolice)

Поліцейські склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп'яніння і невиконання вимоги про зупинку.

Варто зазначити, що під час обшуку у водія знайшли ніж. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

П'яний водій вночі ганявся з поліцією (фото: facebook.com/dnipropolice)

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