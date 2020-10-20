Под Днепром полицейского избили кирпичом до потери сознания

Полицейская машина (фото: РБК-Украина)

Злоумышленники набросились на полицейского с кирпичом и избили его

В понедельник, 19 октября, около 16:30 в городе Каменское Днепропетровской области автомобильные воры избили кирпичом полицейского, который попытался их задержать.

Сотрудник полиции увидел, как двое мужчин сняли аккумулятор с чужого авто. Он попытался задержать злоумышленников, но те нанесли ему тяжелый удар по голове кирпичом, в результате которого он потерял сознание. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Когда полицейский был без сознания мужчины у него забрали телефон и попытались скрыться с места преступления. Но оперативники, которые прибыли на помощь коллеге, не позволили им этого сделать.

Задержанными оказались ранее судимые местные жители. Одному из них 39 лет, а одному - 38. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по трем статьям: кража, разбой и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

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