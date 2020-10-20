Під Дніпром поліцейського побили цеглою до втрати свідомості

Поліцейська машина (фото: РБК-Україна)

Зловмисники накинулися на поліцейського з цеглою і побили його

У понеділок, 19 жовтня, близько 16:30 у місті Кам'янське Дніпропетровської області автомобільні злодії побили цеглою поліцейського, який намагався їх затримати.

Співробітник поліції побачив, як двоє чоловіків зняли акумулятор з чужого авто. Він спробував затримати зловмисників, але ті завдали йому важкий удар по голові цеглою, в результаті якого він втратив свідомість. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області.

Коли поліцейський був без свідомості чоловіки забрали у нього телефон і спробували втекти з місця злочину. Але оперативники, які прибули на допомогу колезі, не дозволили їм цього зробити.

Затриманими виявилися раніше судимі місцеві жителі. Одному з них 39 років, а одному - 38. Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за трьома статтями: крадіжка, розбій і погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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