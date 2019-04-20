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Экс-президент Перу в предсмертной записке написал о своей невиновности

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 05:45
Экс-президент Перу в предсмертной записке написал о своей невиновности
Фото: Алан Гарсия (wikipedia.org)

Алан Гарсия заявил, что его смерть является "знаком презрения"

Бывший президент Перу Алан Гарсия, который покончил жизнь самоубийством, в своей предсмертной записке написал, что не виновен в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.

Так, экс-президент Гарсия сообщил, что не брал взяток.

"Из-за своих ошибок в управлении страной наши оппоненты избрали стратегию криминализации моего имени. Но они ничего не нашли, и я снова победил их, потому что они никогда не найдут ничего, кроме собственных спекуляций и разочарований. Не было ни счетов, ни взяток, ни богатства", - написал он.

Гарсия также добавил, что его смерть является "знаком презрения к противникам". "Я уже выполнил миссию, которую сам себе поставил", - подчеркнул он.

Отметим, 69-летний Гарсия умер в среду в столичной больнице им. Казимира Уйоа в Лиме после попытки самоубийства.

Напомним, ранее сообщалось, что  Алан Гарсия, который выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции, умер в госпитале Лимы.

Суд вынес решение заключить под стражу Гарсию сроком на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, он покончил с собой.

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