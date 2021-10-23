Под Днепром на подростка упала железобетонная плита: парень погиб на месте

Под Днепром в селе на подростка упала железобетонная плита во время выполнения строительных работ. В результате происшествия парень 2005 года рождения погиб на месте от полученных травм.

Об этом 23 октября передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

"К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

На место вызвали полицию и спасателей. Сотрудники 3-й государственной пожарно-спасательной части установили, что мальчик был уже мертв.

Трагический случай произошел вчера около половины шестого в Обуховке на территории частного домовладения, где строители проводили работы.

Ранее сообщалось, что на днях в Кременчуге в детсаду обвалилось дерево и травмировало двух детей и воспитателя, а через несколько часов в больнице умерла пострадавшая четырехлетняя девочка.

Напомним также, в сентябре в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе.