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Под Днепром на подростка упала железобетонная плита: парень погиб на месте

Автор: Владимир Костырин

Под Днепром в селе на подростка упала железобетонная плита во время выполнения строительных работ. В результате происшествия парень 2005 года рождения погиб на месте от полученных травм.

Об этом 23 октября передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Трагический случай произошел вчера около половины шестого в Обуховке на территории частного домовладения, где строители проводили работы.

На место вызвали полицию и спасателей. Сотрудники 3-й государственной пожарно-спасательной части установили, что мальчик был уже мертв.

Чтобы поднять тяжелую плиту и достать тело погибшего, пришлось задействовать кран.

"К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Теперь полицейские проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства трагического несчастного случая.

Под Днепром упавшая железобетонная плита убила подростка (фото: dp.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что на днях в Кременчуге в детсаду обвалилось дерево и травмировало двух детей и воспитателя, а через несколько часов в больнице умерла пострадавшая четырехлетняя девочка.

Напомним также, в сентябре в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе.

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Днепропетровская областьГСЧС