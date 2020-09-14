Под Днепром избили экс-нардепа, который искал гусей

Народный депутат Украины VIII созыва Юрий Береза был избит неизвестным мужчиной за то, что решил помочь в поиске пропавших гусей. Инцидент произошел в одном из сел Пятихатского района Днепропетровской области.

Как пишет местное издание "Днепр оперативный", все началось с того, что к бывшему нардепу обратился местный житель, который рассказал экс-политику, что у него пропали четыре гуся.

Кроме того, мужчина сказал, что у него якобы есть информация, что птиц украл "неизвестный на черном авто". После этого обращения, Береза и его новый знакомый отправились на поиски преступника.

Вскоре на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки они заметили авто Mazda-3 черного цвета. Там был и владелец иномарки, а в багажнике машине лежали тушки гусей.

Между Березой и владельцем Mazda-3 возникла словесная перепалка. В результате конфликта мужчина ударил экс-нардепа кулаком в лицо.

"Береза получил телесные повреждения в виде забоя костей носа", - пишет издание.

Журналисты также отмечают, что мера пресечения владельцу иномарки не избиралась, но правоохранители "взяли ситуацию под свой контроль".

Сам бывший нардеп пока не отреагировал на инцидент. Поэтому трудно сказать, действительно ли эта история имела место.

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