Бывший вице-премьер Украины угодил в грандиозный скандал: бил ребенка на улице (видео)

Олег Рыбачук жестоко обращался с внуком на улице (Коллаж РБК-Украина)

Прохожие засняли на видео Олега Рыбачука во время жестокого обращения с внуком

Бывшего вице-премьер-министра Украины и народного депутата Олега Рыбачука засняли на улице в момент, когда он жестоко обращался с ребенком. Инцидент на видео засняли прохожие, которые попытались вступиться за мальчика.

Женщина увидела на улице жестокое обращение с ребенком и пригрозила, что обратится в полицию. Инцидент она засняла на видео. Детали рассказали на сайте УНИАН.

"Я все слышала и все засняла…Вы ему чуть нос не разбили…Детей нужно спасать от таких, как вы!" – заявила очевидица происшествия.

Выяснилось, что мальчик – это внук политика и он получил взбучку за то, что обзывал и бил своего брата.

"Вы не знаете, что он говорил на своего брата. Я молчал вообще, он со своим братом подрался. Мне детей отдала моя дочь. Они пришли из школы. Идут на ровном месте. Здесь я вижу, что этот (показывает на младшего) на ровном месте своего старшего брата сказал такое, что у меня просто... Не знаю. Хоть язык ему отрывай. И это было совсем не спровоцировано. Я их вижу редко. Это мои внуки. Я их очень люблю. Но то, что произошло", - попытался оправдаться за ситуацию бывший вице-премьер.

Очевидцы засняли Олега Рыбачука во время жестокого обращения с внуком

Олег Рыбачук занимал пост вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции в 2005 году, после – пост государственного секретаря Украины (руководителя секретариата президента).

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