Під Дніпром побили екс-нардепа, який шукав гусей

Народний депутат України VIII скликання Юрій Береза був побитий невідомим чоловіком за те, що вирішив допомогти в пошуку зниклих гусаків. Інцидент стався в одному з сіл П'ятихатського району Дніпропетровської області.

Як пише місцеве видання "Дніпро оперативний", все почалося з того, що до колишнього нардепа звернувся місцевий житель, який розповів екс-політику, що у нього пропали чотири гуски.

Крім того, чоловік сказав, що у нього нібито є інформація, що птахів вкрав "невідомий на чорному авто". Після цього звернення, Береза і його новий знайомий вирушили на пошуки злочинця.

Незабаром на березі Макортовського водосховища в селі Чумаки вони помітили авто Mazda-3 чорного кольору. Там був і власник іномарки, а в багажнику машини лежали тушки гусей.

Між Березою та власником Mazda-3 виникла словесна перепалка. В результаті конфлікту чоловік вдарив екс-нардепа кулаком в обличчя.

"Береза отримав тілесні ушкодження у вигляді забою кісток носа", - пише видання.

Журналісти також зазначають, що запобіжний захід власнику іномарки не обирався, але правоохоронці "взяли ситуацію під свій контроль".

Сам колишній нардеп поки що не відреагував на інцидент. Тому важко сказати, чи дійсно ця історія мала місце.

Раніше ми писали, що колишній віце-прем'єр-міністр України Олег Рибачук прямо на вулиці жорстоко поводився з дитиною і потрапив на відео.

Також повідомлялося, що в Одесі у трамваї неадеквати побили пенсіонерку.