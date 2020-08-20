Под Днепром дети попали в реанимацию из-за ядовитого растения

Под Днепром дети попали в реанимацию из-за дурмана (коллаж РБК-Украина)

Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии

Под Днепром дети съели семена ядовитого растения и попали в больницу с сильным отравлением. Несовершеннолетних госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Инцидент произошел в городе Желтые Воды, передает местный паблик "ЖВ - на пульсе" в Facebook.

Отмечается, что пострадавшими являются мальчик с девочкой, им 14 и 16 лет.

Ребята наелись семян декоративного дурмана - вероятно, из-за их галлюциногенного эффекта. Но все вышло совсем иначе, и детям стало плохо, у них начались судороги, пошла пена изо рта, было головокружение. Затем школьники потеряли сознание.

Это заметили жители дома по бульвару Свободы, 52, возле которого и произошел случай.

Люди вызвали "скорую помощь", и прибывшие медики отвезли лежащих без чувств ребят в больницу в тяжелом состоянии.

Под Днепром дети отравились дурманом (фото с Facebook-страницы "ЖВ - на пульсе")

"Родители, пожалуйста, следите своих детей и объясняйте об опасности, которую несут в себе приятные на вид растения", - призвали в сообществе в сети.

Как предупреждают медики, помимо галлюциногенного действия, семена дурмана обрастают крохотными, загнутыми внутрь шипами. Попадая в желудок человека, они раздирают его нежную слизистую оболочку. Также врачи отметили, что нередко галлюцинации сопровождаются внутренними кровотечениями.

Напомним также, что помимо дурмана, обходить стороной нужно также такие известные ядовитые растения, как белладонна, аконит (борец), белена черная, болиголов пятнистый. Яд этих растений, если их проглотить, может привести к смерти.

Ранее мы писали о том, что некоторые милые на вид растения могут причинить тяжелые ожоги, и в Украине их полно.