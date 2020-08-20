ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Дніпром діти потрапили в реанімацію через отруйну рослину

Жовті Води, Четвер 20 серпня 2020 17:18
Під Дніпром діти потрапили в реанімацію через отруйну рослину
Під Дніпром діти потрапили в реанімацію через дурман (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Діти були госпіталізовані у важкому стані

Під Дніпром діти з'їли насіння отруйної рослини і потрапили в лікарню з сильним отруєнням. Неповнолітніх госпіталізували у важкому стані і помістили в реанімацію.

Інцидент стався в місті Жовті Води, передає місцевий паблік "ЖВ - на пульсі" у Facebook.

Зазначається, що потерпілими є хлопчик з дівчинкою, їм 14 і 16 років.

Підлітки наїлися насіння декоративного дурману - ймовірно, через їх галюциногенний ефект. Але все вийшло зовсім інакше, і дітям стало погано, у них почалися судоми, пішла піна з рота, було запаморочення. Потім школярі втратили свідомість.

Це помітили мешканці будинку по бульвару Свободи, 52, біля якого і стався випадок.

Люди викликали "швидку допомогу", і медики відвезли підлітків, які лежали без свідомості, в лікарню у важкому стані.

Під Дніпром діти потрапили в реанімацію через отруйну рослинуПід Дніпром діти потрапили в реанімацію через отруйну рослину

Під Дніпром діти отруїлися дурманом (фото з Facebook-сторінки "ЖВ - на пульсі")

"Батьки, будь ласка, пильнуйте своїх дітей та пояснюйте стосовно небезпеки, яку несуть в собі приємні на вигляд рослини", - закликали в спільноті в мережі.

Як попереджають медики, крім галюциногенної дії, насіння дурману обростають крихітними, загнутими всередину шипами. Потрапляючи в шлунок людини, вони роздирають його ніжну слизову оболонку. Також лікарі зазначили, що нерідко галюцинації супроводжуються внутрішніми кровотечами.

Нагадаємо також, що крім дурману, обходити стороною потрібно також такі відомі отруйні рослини, як беладона, аконіт (борець), блекота чорна, болиголов плямистий. Отрута цих рослин, якщо їх проковтнути, може призвести до смерті.

Раніше ми писали про те, що деякі милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, і в Україні їх повно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Днепропетровская областьотруєнняпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся