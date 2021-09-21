В Днепре жители многоэтажки установили балкон, который напоминает гроб (фото)

Так, балкон находится в Шевченковском районе города на улице Рыбинской. В частности, конструкция очень выделяется на фоне других балконов и стен здания.

Как рассказала очевидец Анастасия Климович, этот балкон напоминает ей гроб, потому что он черный и большой.

"Седьмой этаж сложно не заметить, когда идешь от торгового центра. Большой, как гроб, стоит. Очень отличается и это некрасиво. Я не думаю, что он очень много добавил им места или они как-то сэкономили средства на Царь – балконе", - говорит днепрянка.

Балкон, который напоминает труппу заметили в Днепре (suspilne.media)

Какая опасность для горожан

Кроме того, эта пристройка является опасность для местных жителей, поскольку построена без разрешения.

По словам архитектора Михаила Алипова, перед созданием подобной конструкции людям обязательно нужно получать разрешение на соответствующие строительные работы. Такой документ выдается после проведения экспертизы здания и самой конструкции. Пристроен балкон без разрешения однажды может упасть, лишив хозяев квартиры целой стены и при этом, возможно, причинив ущерб пешеходам.