У Дніпрі жителі багатоповерхівки встановили балкон, який нагадує труну (фото)

Так, балкон знаходиться в Шевченківському районі міста на вулиці Рибінській. Зокрема, конструкція дуже виділяється на тлі інших балконів і стін будівлі.

Як розповіла очевидець Анастасія Климович, цей балкон нагадує їй труну, бо він чорний і великий.

"Сьомий поверх складно не помітити, коли йдеш від торговельного центру. Великий, як труна, стоїть. Дуже вирізняється і це негарно. Я не думаю, що він дуже багато додав їм місця чи вони якось зекономили кошти на цар-балконі", – каже дніпрянка.

Балкон, який нагадує трупу помітили в Дніпрі (suspilne.media)

Яка небезпека для містян

Окрім того, ця прибудова є небезпека для місцевих жителів, оскільки побудована без дозволу.

За словами архітектора Михайла Аліпова, перед створенням подібної конструкції людям обов'язково потрібно отримувати дозвіл на відповідні будівельні роботи. Такий документ видається після проведення експертизи будівлі і самої конструкції. Прибудований без дозволу балкон одного разу може впасти вниз, позбавивши господарів квартири цілої стіни і при цьому, можливо, заподіявши шкоду пішоходам.