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В Днепре на женщину обрушилось здание: подробности инцидента

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 20:29
В Днепре на женщину обрушилось здание: подробности инцидента
В Днепре на женщину упала часть здания (Коллаж РБК-Украина)

У женщины ушиб руки и ноги

В центре Днепра на проходящую по тротуару женщину обрушился фасад здания. Инцидент произошел на улице Грушевского, 5. На горожанку внезапно упала часть лепнины, сделанная из бетона. К счастью, молодая женщина осталась жива, передает Информатор. У пострадавшей диагностировали ушиб руки и ноги.

На место ЧП приехали коммунальные службы, полиция и скорая помощь. Как сообщили очевидцы, дом находится в аварийном состоянии. Это видно невооруженным глазом.

Здание четырехэтажное, советского строя с декоративным фасадом, находится в аварийном состоянии, сообщили на видео.

В Днепре на женщину обрушилось здание: подробности инцидентаФото: Фасад здания в Днепре (facebook.com/informator.dp.ua)

Место аварии оградили сигнальными лентами, подход к зданию ограничен. Полиция начала опрашивать свидетелей произошедшего. Отмечается, что подобных зданий в Днепре очень много. Все они нуждаются в ремонте.

В Днепре на женщину обрушилось здание: подробности инцидентаФото: На женщину обрушился бетонный фасад (facebook.com/informator.dp.ua)

Как ранее сообщалось, под Киевом произошел масштабный пожар. В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района загорелся огромный склад с секонд-хендом.

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