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У Дніпрі на жінку обрушилася будівля: подробиці інциденту

STYLERЖиття    01.07.2019 - 20:29
У Дніпрі на жінку обрушилася будівля: подробиці інциденту
У Дніпрі на жінку впала частина будівлі (Колаж РБК-Україна)

У жінки забій руки і ноги

У центрі Дніпра на жінку, яка йшла по тротуару, обрушився фасад будівлі. Інцидент стався на вулиці Грушевського, 5. На містянку раптово впала частина ліпнини, зроблена з бетону. На щастя, молода жінка залишилася живою, повідомляє Інформатор. У постраждалої діагностували забій руки і ноги.

На місце НП приїхали комунальні служби, поліція і швидка допомога. Як повідомили очевидці, будинок знаходиться в аварійному стані. Це видно неозброєним оком.

Чотириповерхова будівля ще радянського ладу з декоративним фасадом, знаходиться в аварійному стані, повідомили на відео.

У Дніпрі на жінку обрушилася будівля: подробиці інцидентуФото: Фасад будівлі в Дніпрі (facebook.com/informator.dp.ua)

Місце аварії огородили сигнальними стрічками, підхід до будівлі обмежений. Поліція почала опитувати свідків події. Відзначається, що подібних будівель в Дніпрі дуже багато. Всі вони потребують ремонту.

У Дніпрі на жінку обрушилася будівля: подробиці інцидентуФото: На жінку обвалився бетонний фасад (facebook.com/informator.dp.ua)

Як раніше повідомлялося, під Києвом сталася масштабна пожежа. У селі Петропавловська Борщагівка Києво-Святошинського району загорівся величезний склад з секонд-хендом.

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