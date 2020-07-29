В Днепре женщина "угомонила" детей газовым баллончиком: они ей мешали

В Днепре женщине помешали, играющие на улице дети. Она решила их "утихомирить" и воспользовалась газовым баллончиком. Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, 24а. Очевидцы сообщили, что между женщиной и детьми возник конфликт, после чего местная жительница брызнула им в лицо перцовую смесь.

Как сообщает ТСН, этот случай подтвердили в патрульной полиции Днепра.

Правоохранители сообщили, что пострадали шестеро ребят в возрасте 10-13 лет. На место происшествия вызвали карету скорой. Медики оказали пострадавшим детям необходимую помощь. От госпитализации они отказались. Сама же женщина убежала.

Родители написали на нападавшую женщину заявление в полицию.

"Патрульные выяснили место проживания женщины, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Родители пострадавших детей написали обращение в полицию на женщину", - рассказали в полиции.

Как мы ранее писали, в Кириловке Запорожской области произошел странный инцидент. Люди заметили, что женщина на пляже держала ребенка на цепи, когда он сидел на шезлонге и что-то пил.

Также мы сообщали, что Смелянской городской суд Черкасской области признал 33-летнюю украинку виновной в умышленном убийстве своего младенца. За это ее приговорили к 2 годам лишения свободы, но в итоге освободили от отбывания этого срока и дали ей один год условного заключения.