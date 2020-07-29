У Дніпрі жінка "вгамувала" дітей газовим балончиком: вони їй заважали

У Дніпрі жінці завадили, діти, що гралися на вулиці. Вона вирішила їх "втихомирити" і скористалася газовим балончиком. Інцидент стався на проспекті Богдана Хмельницького, 24а. Очевидці повідомили, що між жінкою та дітьми виник конфлікт, після чого місцева мешканка бризнула їм в обличчя перцеву суміш.

Як повідомляє ТСН, цей випадок підтвердили в патрульній поліції Дніпра.

Правоохоронці повідомили, що постраждали шестеро хлопців у віці 10-13 років. На місце події викликали карету швидкої. Медики надали необхідну допомогу постраждалим дітям. Від госпіталізації вони відмовилися. Сама ж жінка втекла.

Батьки написали на нападницю жінку заяву в поліцію.

"Патрульні з'ясували місце проживання жінки, а також викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Батьки постраждалих дітей написали звернення в поліцію на жінку", - розповіли в поліції.

Як ми раніше писали, у Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.

Також ми повідомляли, що Смілянській міський суд Черкаської області визнав 33-річну українку винною у навмисному вбивстві свого немовляти. За це її засудили до 2 років позбавлення волі, але в підсумку звільнили від відбування цього терміну і дали їй один рік умовного ув'язнення.